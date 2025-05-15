У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса

На перехресті вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка запрацював новий світлофорний об’єкт з урахуванням принципів безбар’єрності

Світлофорний об’єкт працює в адаптивному режимі

У Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр організації дорожнього руху.

На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.

Для зручності людей з інвалідністю, людей старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп на переході понизили бортовий камінь фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Фахівці також встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом для кращого орієнтування людей з порушеннями зору під час переходу вулиці.

Для зручності людей з інвалідністю, людей старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп на переході понизили бортовий камінь, нанесли відповідну розмітку, встановили тактильну

Світлофорний об’єкт з урахуванням принципів безбар’єрності запрацював на перехресті вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Повідомляється, що світлофорний об’єкт працює в адаптивному режимі: на всіх напрямках встановлені детектори транспорту, які дають змогу оптимізувати режими світлофорного регулювання та зменшити непродуктивні затримки. Тому важливо, щоб водії зупинялись саме на стоп-лінії під час червоного сигналу світлофора.

Раніше у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».

До слова, на Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста.