Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня

Культурні події на будь-який смак і настрій у найближчі вихідні

Цими вихідними, 17-18 травня, у столиці заплановані різноманітні культурні події на будь-який смак. Любителі оперети зможуть відвідати легендарний мюзикл «Чикаго», у театрі ім. Лесі Українки відбудуться вистави «Украдене щастя» та «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової», у Національній музичній академії України – вистава «Схоже на щастя».

Також на киян та гостей столиці чекають концерти за участю відомих українських артистів, виступ гурту Tvorchi, вечори стендапу та цікаві виставки. У Національному музеї декоративного мистецтва України працює виставка «Саїнська зозулька», присвячена Всесвітньому дню вишиванки.

Вистави

«Схоже на щастя»

У Національній музичній академії України відбудеться вистава «Схоже на щастя», створена за п'єсою П.Пальмада та К.Дютюрона «Втікачки». Це іронічна комедія про випадкову зустріч та спільну подорож двох абсолютно різних жінок, Марго та Клод, які тікають від самотності та відчуття непотрібності. Їхня несподівана зустріч породжує питання про випадковість довіри та ніжності. Вистава отримала «Київську пектораль», а Ада Роговцева – нагороду за кращу жіночу роль (Клод). Легка та іронічна, вона спонукає до роздумів про людські стосунки. Режисер – Катерина Степанкова.

Коли: 17 травня, 18:00

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

«Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової»

У Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки відбудеться вистава «Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової», яка розповість про десятирічний роман французької новелістки Жорж Санд і видатного композитора та піаніста польсько-французького походження Фридерика Шопена. П'єса М. Кадо «Жорж і Фридерик. Вона та Він» розкриває історію їхніх стосунків, творчості та драми через музику, поезію та візуальні образи. Особливість вистави – бенефіс видатної Лариси Кадочникової в головній ролі, про яку вона давно мріяла.

Коли: 17 травня, 16:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

«Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети пройде вистава «Чикаго». Легендарний мюзикл Джона Кандера. Вистава «Чикаго» – це історія про скандали, гріхи, корупцію та прагнення слави, переплетені з пристрастю та коханням. Це яскравий синтез вокалу, хореографії та акторської гри, що занурює глядачів в атмосферу Чикаго 20-х років з його захопливим сюжетом, ефектними соло та відомими джазовими хітами. Відчуйте магію мистецтва та весь цей джаз.

Коли: 17-18 травня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3

«Украдене щастя»

Вистава «Украдене щастя» за твором класика української літератури Івана Франка відбудеться у Національному академічному драматичному театрі ім. Лесі Українки. Це класична драма із сільського життя, що вже 130 років не дає глядачам однозначно визначити винного у любовному трикутнику. Режисер Євген Храмцов пропонує свій погляд на п'єсу, акцентуючи увагу на внутрішній боротьбі героїв, їхньому пошуку гармонії та Бога в собі на тлі трагічних обставин. «Украдене щастя» для глядача – це можливість пройти свій шлях від хвилюючого напруженого пошуку до відкриття довгоочікуваної істини.

Коли: 17-18 травня, 18:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Концерти

Tvorchi у «Вʼява»

18 травня у київському культурному просторі «Вʼява» відбудеться великий сольний концерт гурту Tvorchi, що символізує нову хвилю української музики. Стильні та сучасні, вони виконають свій новий хіт «Мила моя», який підкорив чарти, а також усі улюблені пісні, серед яких Bonfire, Believe, Heart of Steel, «Іди сюда», «Не танцюю», «Мова тіла» та «Віч-на-віч».

«Вʼява» пропонує різноманітні зони для відпочинку та є pet-friendly.

Коли: 18 травня, 20:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

«Смішна Сімка»

Суботнього вечора у Бочка Pub виступатимуть шість молодих коміків, кожен з них поділиться з глядачами частиною життя за допомогою жартів. Коміки розповідають, як свої «топові» (перевірені) жарти, так і нові, актуальні, котрі ви, можливо, почуєте першими.

Богдан Письменко @nehsor Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 Дмитро Тютюн @dmytro_tyutyun Ден Че @den____che Магамед Мурадов @magam_muradov Костя Ташаков @kostofantort Вова Ліннік @bla_bla_vo, ведучий.

Коли: 17 травня, 19:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

«Недільний стендап»

У Comedy Room на Прорізній відбудеться вечір стендапу. На глядачів чекають жарти, сміх та нові знайомства у супроводі доступного бару. Цього вечора на сцені: ведуча Аліса Ісаєва та коміки Свєта Немонежина, Наталі Скорик, Катя Федоркова, Макс Редзель, Вова Лінник та Юра Коломієць.

Важлива інформація: вхід для військовослужбовців безкоштовний (за попереднім записом в Instagram @comedyroom.kyiv). Організатор залишає за собою право змінювати розстановку залу та склад коміків. Повернення квитків можливе лише у разі скасування заходу.

Коли: 18 травня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Виставки

«Саїнська зозулька»

У Національному музеї декоративного мистецтва України працює виставка «Саїнська зозулька. Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ – XX століть», присвячена Всесвітньому дню вишиванки.

Виставкова експозиція презентує пам’ятки з музейної колекції сорочок, яка почала формуватися від початку XX століття, і цей процес триває і донині. Вони походять з різних регіонів країни – Полтавщини, Східного Поділля, Чернігівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Київщини, Буковини, Закарпаття, Рівненщини.

Головний акцент виставки – орнаментальні мотиви української сорочки. В експозиції можна побачити рідкісні зразки народних орнаментів з поетичними назвами, які були зафіксовані багатьма етнографами в ХІХ – на початку XX століть. Це короткі, влучні, образні визначення: «саїнська зозулька», «баранячі роги», «кривий Іванко», «мутелики», «криничка», «чорна хмара», «п’явки», «бесаги», «реп’яшки», «орлики», «орли летять», «помилина», «ружі», «звізди», «вуж», «овес», «лапки» та багато інших.

Коли: 17 травня, 14:00. Обов’язковий попередній запис

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 29.

«Живії струни України»

Виставка репрезентує унікальну музейну колекцію українських народних музичних інструментів (представлено 95 інструментів). Під час екскурсії, що супроводжується ілюстрацією виконання на окремих інструментах, відвідувачі дізнаються про їх історію та побутування, техніку виготовлення і гри.

Коли: 17 травня, 14:00. Обов’язковий попередній запис

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

«Подільський пересмішник»

У Національному музеї декоративного мистецтва України триває виставка з фондової колекції кераміки під назвою «Подільський пересмішник». Експозиція вперше за всю історію музею так об’ємно знайомить глядачів з життям і творчістю заслуженого майстра народної творчості України Івана Тарасовича Гончара (1888–1944).

Його постать займає осібне місце в історії українського гончарства та в ряду талановитих митців першої половини ХХ ст. Твори Івана Гончара є однією з окрас музейної колекції кераміки, це найбільша в Україні збірка його робіт – понад 210 одиниць. Серед них: скульптури, жанрові багатофігурні скульптурні композиції, ужиткові, декоративні та зооморфні посудини, свічники, іграшки та свищики, які відвідувачі музею зможуть побачити на виставці.

Експозиція виставки працюватиме для відвідувачів до 2 червня 2025 року.

Коли: 13 березня – 2 червня

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 29.