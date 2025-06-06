РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні

Курбан-Байрам (арабською Ід аль-Адха, що означає «Свято жертвопринесення») – це одне з двох головних свят в Ісламі

Попри атаки окупантів, кримські татари вийдуть на молитву за мир у перший день Курбан Байрама у столиці України

У ніч на п'ятницю, 6 червня, коли Київ перебував під черговою атакою російських терористів, мусульмани столиці готувалися до святкового намазу з нагоди одного з найважливіших свят в Ісламі – Курбан-Байраму. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поділився своїми думками, зауваживши на контрасті між війною та святом. Про це повідомляє «Главком».

«Київ... Ніч... 2 години 54 хвилини. Близько двох годин, як варвари атакують Київ та інші міста України ракетами та БПЛА...», – написав Чубаров у соціальних мережах, фіксуючи момент чергового російського терору проти мирних українських міст.

Та навіть ця атака не зупинить бажання українців здобути мир, за який кримські татари молитимуться у столиці України у перший день Курбан Байрама, запевняє голова Меджлісу кримськотатарського народу.

«О восьмій ранку ми зберемося, іншАллах, в мечеті на святковий намаз – сьогодні перший день Курбан Байрама, одного з найважливіших та найшановніших свят в Ісламі. Молитимемося за мир.. За мир, який може бути встановлений лише перемогою України над варварською Росією... Д ай Аллах!», – написав Чубаров.

Курбан Байрам для кримськотатарського народу, окрім уособлення віри, самопожертви, милосердя та єдності, є також важливим чинником збереження національної ідентичності, мови, культури, історії та відданості своїй Батьківщині. Цьогоріч святкування Курбан Байраму відбувається в умовах тимчасової окупації Криму.

«Тисячі кримських татар були змушені залишити свої домівки, тисячі зазнали репресій, переслідувань, арештів і позбавлення волі. Кримськотатарський народ знову опинився розділеним – між рідним, але окупованим Кримом, материковою Україною та багатьма іншими країнами світу. Попри все, корінний кримськотатарський народ зберігає свою гідність і чинить опір російському ворогові, який окупував Крим і намагається знищити Україну. Молимо Всевишнього Аллаха зберегти життя мужніх українських воїнів, серед яких багато мусульман, що самовіддано захищають суверенітет та територіальну цілісність Української держави.», – йдеться у привітанні Меджлісу до кримськотатарського народу. .

Курбан-Байрам (арабською Ід аль-Адха, що означає «Свято жертвопринесення») – це одне з двох головних свят в Ісламі. Воно відзначається через 70 днів після завершення священного місяця Рамадан і знаменує собою закінчення Хаджу – щорічного паломництва мусульман до Мекки.

Основний сенс свята полягає в згадуванні готовності пророка Ібрагіма (Авраама) принести в жертву свого сина Ісмаїла (Ісаака) як вияв покори Аллаху. Проте, в останній момент Аллах замінив сина на барана, показуючи, що Йому не потрібні людські жертви, а важлива лише щира віра та відданість.

Тому головною традицією Курбан-Байраму є жертвопринесення тварини (барана, кози, корови чи верблюда). М'ясо жертви традиційно ділять на три частини: одну віддають нужденним, другою пригощають рідних і близьких, а третю залишають собі. Крім жертвопринесення, мусульмани у цей день відвідують мечеті для святкового намазу (молитви), вітають одне одного, ходять у гості, дарують подарунки та проявляють милосердя до бідних. Це свято символізує віру, відданість, жертовність, єднання та подяку.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Внаслідок атаки дрону у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі.