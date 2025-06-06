Головна Київ Новини
search button user button menu button

РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні
Курбан-Байрам (арабською Ід аль-Адха, що означає «Свято жертвопринесення») – це одне з двох головних свят в Ісламі
фото з відкритих джерел

Попри атаки окупантів, кримські татари вийдуть на молитву за мир у перший день Курбан Байрама у столиці України

У ніч на п'ятницю, 6 червня, коли Київ перебував під черговою атакою російських терористів, мусульмани столиці готувалися до святкового намазу з нагоди одного з найважливіших свят в Ісламі – Курбан-Байраму. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поділився своїми думками, зауваживши на контрасті між війною та святом. Про це повідомляє «Главком».

«Київ... Ніч... 2 години 54 хвилини. Близько двох годин, як варвари атакують Київ та інші міста України ракетами та БПЛА...», – написав Чубаров у соціальних мережах, фіксуючи момент чергового російського терору проти мирних українських міст.

Та навіть ця атака не зупинить бажання українців здобути мир, за який кримські татари молитимуться у столиці України у перший день Курбан Байрама, запевняє голова Меджлісу кримськотатарського народу.

«О восьмій ранку ми зберемося, іншАллах, в мечеті на святковий намаз – сьогодні перший день Курбан Байрама, одного з найважливіших та найшановніших свят в Ісламі. Молитимемося за мир.. За мир, який може бути встановлений лише перемогою України над варварською Росією...  Д ай Аллах!», – написав Чубаров.   

Курбан Байрам для кримськотатарського народу, окрім уособлення віри, самопожертви, милосердя та єдності, є також важливим чинником збереження національної ідентичності, мови, культури, історії та відданості своїй Батьківщині. Цьогоріч святкування Курбан Байраму відбувається  в умовах тимчасової окупації Криму.

«Тисячі кримських татар були змушені залишити свої домівки, тисячі зазнали репресій, переслідувань, арештів і позбавлення волі. Кримськотатарський народ знову опинився розділеним – між рідним, але окупованим Кримом, материковою Україною та багатьма іншими країнами світу. Попри все, корінний кримськотатарський народ зберігає свою гідність і чинить опір російському ворогові, який окупував Крим і намагається знищити Україну. Молимо Всевишнього Аллаха зберегти життя мужніх українських воїнів, серед яких багато мусульман, що самовіддано захищають суверенітет та територіальну цілісність Української держави.», – йдеться у привітанні Меджлісу до кримськотатарського народу. . 

Курбан-Байрам (арабською Ід аль-Адха, що означає «Свято жертвопринесення») – це одне з двох головних свят в Ісламі. Воно відзначається через 70 днів після завершення священного місяця Рамадан і знаменує собою закінчення Хаджу – щорічного паломництва мусульман до Мекки.

Основний сенс свята полягає в згадуванні готовності пророка Ібрагіма (Авраама) принести в жертву свого сина Ісмаїла (Ісаака) як вияв покори Аллаху. Проте, в останній момент Аллах замінив сина на барана, показуючи, що Йому не потрібні людські жертви, а важлива лише щира віра та відданість.

Тому головною традицією Курбан-Байраму є жертвопринесення тварини (барана, кози, корови чи верблюда). М'ясо жертви традиційно ділять на три частини: одну віддають нужденним, другою пригощають рідних і близьких, а третю залишають собі. Крім жертвопринесення, мусульмани у цей день відвідують мечеті для святкового намазу (молитви), вітають одне одного, ходять у гості, дарують подарунки та проявляють милосердя до бідних. Це свято символізує віру, відданість, жертовність, єднання та подяку.

Нагадаємо,  у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Внаслідок атаки дрону у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. 

Читайте також:

Теги: кримські татари Рефат Чубаров свята мусульмани тварини свято ворог балістичні ракети Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни зруйнували будівлю Центральної бібліотеки Солом'янського району імені Григорія Сковороди
Куди били росіяни цієї ночі у Києві: показове фото
Сьогодні, 09:11
Міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри
З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян
21 травня, 15:27
Слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області знову проводять виїмку документів у приміщенні Департаменту соціальної політики КМДА
У Департаменті соцполітики КМДА відбуваються обшуки втретє від початку року
16 травня, 17:37
У Подільському районі комунальники пересаджують дерева та кущі, які заважають будівництву метро
У Подільському районі комунальники пересаджують дерева та кущі, які заважають будівництву метро
14 травня, 15:44
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2025 року
14 травня, 08:17
Дорожні служби міста ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-інʼєкційним методом
Рух транспорту Набережно-Рибальською 10 та 11 травня буде частково обмежено
9 травня, 14:28
Rомплекс знаходиться в межах прибережної захисної смуги Дніпра за адресою: вул. Набережно-Корчуватська, 35 у Києві
Готельно-ресторанний комплекс на березі Дніпра у Києві буде знесено за рішенням суду
8 травня, 12:47
7 травня – День поширення інформації про дитячу депресію
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 травня, 00:01
Відкрито перший елемент Алеї захисників
У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото)
6 травня, 21:15

Новини

Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото)
Кияни на місці загибелі рятувальників створили меморіал (фото)
РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні
РФ атакувала Київ у ніч, коли мусульмани готувалися до молитви за мир в Україні
У Києві після нічної атаки почалася гроза
У Києві після нічної атаки почалася гроза
Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу
Черги на зупинках та космічні ціни на таксі. Як кияни сьогодні добираються на роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
234K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
56K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
35K
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
4874
Викрито працівника сервісного центру МВС, який у Києві продавав «красиві» автономери

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua