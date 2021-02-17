Трагедія в ліцеї під Києвом. Стан врятованої дівчинки покращився

У ліцеї розслідують обставини трагедії

Стан учениці академічного ліцею «Гармонія» в Боярці, яку лікарям вдалося відкачати після отруєння таблетками, покращився. Сьогодні її вже перевели з відділення інтенсивної терапії до педіатричного.

Про це повідомляє ТСН.

У ліцеї, де все сталося, продовжують розслідувати обставини трагедії. Адміністрація навчального закладу не коментує подію, поки триває слідство.

Навчальний процес у ліцеї не зупиняли, бо ж тут навчається майже 2 тисячі учнів.

Зараз із друзями дітей працюють психологи.

Слова дітей про начебто неблагонадійну родину дівчинки, яка померла, виявилась неправдивими.

Нагадаємо, 16 лютого у Боярці в академічному ліцеї «Гармонія», який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сталась трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному.

На місці події працюють кіберполіцейські, ювенальні поліцейські та слідчі.

Голова КОДА Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування цього випадку.

Згодом стало відомо, що дівчата випили по 40 таблеток дротаверину.