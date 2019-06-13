Біля моста Метро дістали тіло чоловіка (фото)



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Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка Фото: ДСНС

Водолази передали тіло правоохоронцям

Сьогодні, 13 червня, було виявлене тіло чоловіка у річці Дніпро біля мосту Метро в Києві.

Інформація про це надійшла від правоохоронців до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:12.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини.