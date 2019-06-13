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    Біля моста Метро дістали тіло чоловіка (фото)

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    Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка&nbsp; - Біля моста Метро дістали тіло чоловіка (фото)
    Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка 
    Фото: ДСНС

    Водолази передали тіло правоохоронцям

    Сьогодні, 13 червня, було виявлене тіло чоловіка у річці Дніпро біля мосту Метро в Києві.

    Інформація про це надійшла від правоохоронців до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:12.

    На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, тіло чоловіка знаходилось на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, з початку червня 2019 року на водоймах України загинули 103 людини.

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