  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Біля однієї з київських лікарень зібралася черга з понад 20 «швидких»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Швидкі&raquo; привезли людей, які потребують кисню - Біля однієї з київських лікарень зібралася черга з понад 20 «швидких»
    «Швидкі» привезли людей, які потребують кисню
    Фото: скріншот із відео телеграм-каналу «Київ Оперативний»

    Очевидці стверджують, що хворих доводиться розташовувати у їдальні медичного закладу

    У Києві біля 12-тої лікарні утворилася черга зі «швидких». У шеренгу біля медичного закладу вишикувалися понад 20 автівок із пацієнтами. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ Оперативний».

    «Усі вони приїхали, щоб покласти людей під кисневі концентратори», – сказано у повідомленні.

    Також у дописі ідеться про те, що усередині лікарні місць уже немає, ліжка доводиться ставити у їдальні.

    Раніше повідомлялося, що третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

    Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

    Читайте також:

    Теги: Київ лікарня хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies