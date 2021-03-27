Біля однієї з київських лікарень зібралася черга з понад 20 «швидких»

Очевидці стверджують, що хворих доводиться розташовувати у їдальні медичного закладу

У Києві біля 12-тої лікарні утворилася черга зі «швидких». У шеренгу біля медичного закладу вишикувалися понад 20 автівок із пацієнтами. Про це повідомляє телеграм-канал «Київ Оперативний».

«Усі вони приїхали, щоб покласти людей під кисневі концентратори», – сказано у повідомленні.

Також у дописі ідеться про те, що усередині лікарні місць уже немає, ліжка доводиться ставити у їдальні.

Раніше повідомлялося, що третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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