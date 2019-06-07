Біля озера в Києві виявлено три снаряди



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Всі боєприпаси часів Другої світової війни

За минулу добу, 6 червня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 6 травня, в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці виявлено артилерійський снаряд АС-75 мм.

У Деснянському районі на вул. Крайня, біля озера «Алмазне», виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм, АС-122 мм і АС-75 мм.

Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 558 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, 5 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили дві одиниці вибухонебезпечних предметів.