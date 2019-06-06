Небезпечні знахідки: у Києві виявили міну і снаряд



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Піротехніки знищили боєприпаси на полігоні

За минулу добу, 5 червня, у Києві піротехніки вилучили та знищили дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у столиці.

Так, 5 травня, в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці, виявлено протипіхотну міну ПОМЗ. А в Деснянському районі на вул. Курчатого на відкритій території виявлено артилерійський снаряд АС-122 мм. Боєприпаси часів другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 554 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають у ДСНС.