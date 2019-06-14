«Бізнесмени» з Київщини вкрали $14 млн доларів в «Укртрансгазу»



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Двоє чоловіків оформили договір з «Укртрансгазом» на виконання робіт і надання послуг і зникли з грошима

Двоє директорів у Київській області підозрюються в привласненні понад $14 млн доларів, що належать ПАТ «Укртрансгаз». Про це 14 червня пишуть в пресслужбі прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими ГУНП в Київській області повідомлено про підозру двом директорам товариств в привласненні коштів ПАТ «Укртрансгаз» і його дочірніх підприємств в особливо великих розмірах за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України», - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що директори двох товариств уклали кілька угод у 2012 році на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти на суму близько 400 млн грн для потреб ПАТ «Укртрансгаз» і його дочірніх підприємств.

Однак обумовлені в договорах послуги вони не надали і заволоділи державними коштами за допомогою фіктивних документів і постачання товарів. Повідомляється також, що іноземне товариство мало імпортувати в Україну товари, проте так цього і не зробило.

На цей час вживаються заходи щодо розшуку керівників зазначених підприємств для вручення їм підозр за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України та вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.