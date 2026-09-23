Міністр закордонних справ Ірану та спецпредставник Трампа обговорили Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН

Раніше Трамп заявив, що члени його адміністрації провели «дуже гарну зустріч» з іранською делегацією на асамблеї

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрівся зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом на полях Генеральної Асамблеї ООН, щоб обговорити умови Ірану щодо відновлення Ормузької протоки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Запропоновані Арагчі умови включали зняття військово-морської блокади США, повернення заморожених іранських активів та припинення війни на всіх «фронтах опору».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що члени його адміністрації провели «дуже гарну зустріч» з іранською делегацією на асамблеї.

Також Трамп заявив, що йому потрібно прийняти «важливе рішення» щодо Ірану, назвавши цей вибір досягненням угоди після проміжних виборів або знищенням країни.

Як відомо, Іран не відновлюватиме судноплавство через Ормузьку протоку та не повертатиметься до попереднього формату переговорів зі США, доки Вашингтон не виконає свої зобов'язання.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив в ефірі державного телеканалу IRIB, що Тегеран через посередників уже передав США свої вимоги – визнати права Ірану й виконати зобов'язання за червневими домовленостями.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що стоїть перед важливим вибором стосовно подальшої стратегії щодо Ірану: відновити масштабні військові дії чи обрати інший шлях для припинення конфлікту.

Трамп повідомив, що обговорить ці кроки з лідерами шести країн Перської затоки під час зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН. Водночас Трамп відмовився уточнити терміни ухвалення рішення та висловив задоволення дією військово-морської блокади, яка завадила експорту іранської нафти.