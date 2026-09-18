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Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео)
Ліцей I-School постраждав внаслідок ворожої атаки на Київ 17 вересня 2026 року
фото: I-School/Facebook

У ліцеї I-School опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки

Унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня в Києві зазнав серйозних пошкоджень приватний ліцей I-School. Попри руйнування, діти, батьки, вчителі та місцеві жителі одразу долучилися до прибирання й відновлення освітнього простору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку освітнього закладу у Facebook.

У ліцеї опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки: збирають вибите скло, виносять штукатурку та потрощені меблі з кабінетів. До допомоги долучилися не лише нинішні учні та їхні батьки, а й випускники закладу та жителі сусідніх будинків.

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«Після жахливої ночі до нас прийшли діти з батьками – зі сльозами на очах, але з готовністю підтримати. Обіймали своїх учителів і бралися до роботи. Хтось допоміг руками чи матеріалами, хтось – словами підтримки. І в такі моменти розумієш: ліцей – це не стіни, ліцей – це люди», – зазначили в адміністрації закладу.

Адміністрація уточнила, що вибух стався поблизу навчального закладу. Попри це, команда ліцею вже опрацьовує варіанти відновлення освітнього процесу, аби учні залишалися на зв'язку з педагогами та продовжували навчання.

Вибиті вікна у приміщенні закладу
Вибиті вікна у приміщенні закладу
фото: I-School/Facebook
У навчальних класах вибито вікна та осипалася штукатурка
У навчальних класах вибито вікна та осипалася штукатурка
фото: I-School/Facebook
Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео) фото 1
фото: I-School/Facebook
Від удару повилітали навіть віконні рами
Від удару повилітали навіть віконні рами
фото: I-School/Facebook
Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео) фото 2
фото: I-School/Facebook
Окремі приміщення зазнали значних руйнувань
Окремі приміщення зазнали значних руйнувань
фото: I-School/Facebook
Зруйнований фасад будівлі
Зруйнований фасад будівлі
фото: I-School/Facebook
Вхід до ліцею також зазнав руйнувань
Вхід до ліцею також зазнав руйнувань
фото: I-School/Facebook

У закладі наголосили, що шукають рішення, аби діти могли продовжувати навчання та залишатися на зв'язку з педагогами. Батьки та родини учнів уже долучилися до усунення наслідків обстрілу та розбору завалів. Наразі адміністрація ліцею опрацьовує можливості для якнайшвидшого повернення до звичного навчального життя.

Інноваційний ліцей I-School – це приватний навчальний заклад у Дніпровському районі Києва.  Вартість навчання в 2026/27 навчальному році становить для 1-11 класів класів  310 тис. грн на рік.

Нічна атака 17 вересня стала однією з наймасштабніших за останній час: за попередніми даними, ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також десятки ударних дронів. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували на понад десяти локаціях міста, а серед постраждалих обʼєктів - житлові будинки, склади, офісні приміщення та заклади освіти.

Теги: Київ школа обстріл

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