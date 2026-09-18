Атака на Київ 17 вересня: діти й випускники прибирають у потрощеному ворогом ліцеї (відео)
У ліцеї I-School опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки
Унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня в Києві зазнав серйозних пошкоджень приватний ліцей I-School. Попри руйнування, діти, батьки, вчителі та місцеві жителі одразу долучилися до прибирання й відновлення освітнього простору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку освітнього закладу у Facebook.
У ліцеї опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки: збирають вибите скло, виносять штукатурку та потрощені меблі з кабінетів. До допомоги долучилися не лише нинішні учні та їхні батьки, а й випускники закладу та жителі сусідніх будинків.
«Після жахливої ночі до нас прийшли діти з батьками – зі сльозами на очах, але з готовністю підтримати. Обіймали своїх учителів і бралися до роботи. Хтось допоміг руками чи матеріалами, хтось – словами підтримки. І в такі моменти розумієш: ліцей – це не стіни, ліцей – це люди», – зазначили в адміністрації закладу.
Адміністрація уточнила, що вибух стався поблизу навчального закладу. Попри це, команда ліцею вже опрацьовує варіанти відновлення освітнього процесу, аби учні залишалися на зв'язку з педагогами та продовжували навчання.
У закладі наголосили, що шукають рішення, аби діти могли продовжувати навчання та залишатися на зв'язку з педагогами. Батьки та родини учнів уже долучилися до усунення наслідків обстрілу та розбору завалів. Наразі адміністрація ліцею опрацьовує можливості для якнайшвидшого повернення до звичного навчального життя.
Нічна атака 17 вересня стала однією з наймасштабніших за останній час: за попередніми даними, ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також десятки ударних дронів. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували на понад десяти локаціях міста, а серед постраждалих обʼєктів - житлові будинки, склади, офісні приміщення та заклади освіти.
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