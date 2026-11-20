Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати систему та повернути світло в оселі киян

У п'ятницю, 20 листопада, через масовану російську атаку частина жителів п'яти районів Києва залишилася без електропостачання, а в інших частинах міста запровадили екстрені відключення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Знеструмлення зафіксовані у Печерському, Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

За даними компанії, в інших районах Києва застосовані екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичного обладнання та перевантаження мереж.

Фахівці вже працюють на місцях над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати систему та повернути світло в оселі киян.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої було пошкоджено три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Як раніше повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, через пошкодження Подільсько-Воскресенського мостового переходу рух із правого на лівий берег Дніпра тимчасово закрили.

Крім того, пошкоджень зазнав Дарницький міст. Водночас мер не уточнив, наскільки серйозними є руйнування та чи вплинули вони на можливість руху транспорту цією спорудою.