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Спалювання шин у промзоні: столичне підприємство завдало збитків довкіллю на 3,9 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спалювання шин у промзоні: столичне підприємство завдало збитків довкіллю на 3,9 млн грн
Шини спалювали у промислових печах, розташованих на території однієї з промислових зон столиці
фото: Прокуратура України

Спалювання автомобільних шин без належного очищення викидів становить небезпеку для довкілля та здоров’я людей

Столичне підприємство утилізувало відпрацьовані автомобільні шини шляхом спалювання у промислових печах без необхідних дозволів. Така діяльність становила загрозу для довкілля та здоров’я людей. За висновками експертів, територіальній громаді столиці завдано збитків на 3,9 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну прокуратуру та поліцію Києва.

Слідство встановило, що директор приватного підприємства організував приймання та зберігання відпрацьованих автомобільних шин для їх подальшої утилізації. Шини спалювали у промислових печах, розташованих на території однієї з промислових зон столиці.

При цьому підприємство не мало відповідних дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Шини спалювали у промислових печах, розташованих на території однієї з промислових зон столиці
Шини спалювали у промислових печах, розташованих на території однієї з промислових зон столиці
фото: Прокуратура України

Спалювання автомобільних шин без належного очищення викидів становить небезпеку для довкілля та здоров’я людей. Під час цього процесу в атмосферу можуть потрапляти токсичні та канцерогенні речовини, які негативно впливають на органи дихання та підвищують ризик розвитку серйозних захворювань.

Крім того, відпрацьовані шини та залишки після їх спалювання зберігали безпосередньо на земельній ділянці без дотримання належних умов. Це призводило до забруднення ґрунту шкідливими речовинами та втрати його природних властивостей.

Поліцейські спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу провели огляд території підприємства
Поліцейські спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу провели огляд території підприємства
фото: Національна поліція України

У межах кримінального провадження поліцейські спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу провели огляд території підприємства. 

В ході огляду території спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу були відібрані проби ґрунту. У відібраній пробі виявлено перевищення за показником «сульфати» у 4,8 разів. Площа забрудненої частини земельної ділянки становить понад 1000 кв.м.

Висновками інженерно-екологічної експертизи встановлено, що діяльністю підприємства внаслідок забруднення земельної ділянки сульфатами столичній громаді завдано збитків на 3,9 млн грн.

 Слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліція повідомив директору підприємства про підозру за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) Кримінального кодексу України.

Слідство триває за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили факт неналежного та тривалого зберігання небезпечних медичних відходів у приміщеннях, для цього не пристосованих. За цим фактом уже розпочато розслідування. Під час обшуків на складі виявили використані шприци, голки, ампули, леза для скальпелів, лабораторні матеріали та інші небезпечні медичні вироби.

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Теги: Київ екологія

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