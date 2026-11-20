Фахівцям ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Києва після російських обстрілів 20 листопада 2026 року та повернути світло мешканцям столиці. Наразі в місті замість екстрених знеструмлень діють графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ДТЕК Київські електромережі».

У компанії нагадали, що перевірити актуальний графік відключень за своєю адресою кияни можуть у чат-ботах у Telegram та Viber, а також на офіційному сайті «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики закликають мешканців столиці споживати електроенергію максимально ощадливо.

«Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми», – наголосили в компанії.

Нагадаємо, вранці 20 листопада через масовану російську атаку на енергосистему без електропостачання залишилися споживачі у Печерському, Соломʼянському, Голосіївському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. В інших районах Києва діяли аварійні відключення.

Раніше повідомлялося, що українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації після масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч проти 20 листопада. Російські війська завдали ударів по електростанціях, підстанціях передачі та розподілу електроенергії. Частина споживачів у Києві та десяти областях залишилася без світла.

Також у п'яти районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах через наслідки нічної ворожої атаки та удари РФ по енергосистемі сьогодні, 20 листопада. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.