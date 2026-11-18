Після російських ударів по столичних переправах у ніч на 17 листопада та повного перекриття руху транспорту Північним і Південним мостами жителі Києва змушені діставатися з одного берега Дніпра на інший пішки. Багато містян ставляться до таких вимушених прогулянок із гумором та незламністю, хоча частина жителів нарікає на непідготовленість транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеорепортаж «Радіо Свобода», відзнятий 17 листопада.

Попри негоду, кияни пішки перетинають мости та діляться враженнями від нового маршруту.

«33 хвилини, у 64 роки. Вперед і все! А їм (російським окупантам, які пошкодили мости – «Главком») отаку смачну українську козацьку дулю», – емоційно прокоментувала свій піший перехід через Дніпро одна з киянок.

Інші містяни також намагаються зберігати оптимізм та не падати духом. «Нормально, з вітерцем ідемо», – жартують перехожі. Одна з жінок зауважила, що стояти у заторах в об'їзд виходить так само довго, тож піша прогулянка є цілком прийнятною альтернативою: «Зранку, звісно, дощ був, а ввечері вже нормально».

Чоловік, якого журналісти зустріли на переправі, зазначив, що до житлового масиву Осокорки він іде пішки близько 45 хвилин. Інший киянин назвав такий маршрут вимушеною прогулянкою: «Ми всі живемо у стані війни, тому повинні до цього з розумінням ставитися. Я ходив на острів – це займає 20 хвилин, а щоб весь міст пройти, мабуть, хвилин 40 доведеться йти».

Водночас молода пара зізналася, що вирішила вийти на міст, аби перевірити власні сили. «З’явився у Києві новий пішохідний міст. Це не дуже смішно, виглядає похмуро», – поділилися враженнями молоді люди.

Однак не всі жителі столиці налаштовані оптимістично – дехто критикує міську владу за відсутність альтернативних логістичних рішень. «Під час війни не передбачили, що можливий такий сценарій, і це сумно. Нам не потрібні парки під час війни, а потрібно було зробити якісь додаткові умови, щоб люди могли спокійно добиратися до місця роботи», – обурилася одна з опитаних жінок.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Рух транспорту обома переправами повністю перекрили, а фахівці розпочали оцінку масштабів руйнувань. Після обіду рух Південним мостом частково відновили, однак проїзд дозволили лише в одному напрямку та з ваговими обмеженнями. Рух громадського транспорту Північним мостом також було відновлено ввечері 17 листопада. За результатами обстеження конструкцій Північного мосту фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди.