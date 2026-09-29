Нічна атака на Київ: як працює громадський транспорт і які маршрути змінено

У столиці організували тимчасове автобусне сполучення №31К за маршрутом: вул. Радунська – станція метро «Почайна».

У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, на проспекті Степана Бандери через пошкодження контактної мережі затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44 та 47. Натомість організували тимчасове автобусне сполучення №31К за маршрутом: вул. Радунська – станція метро «Почайна».

Через перекриття руху на вулиці Жилянській затримуються тролейбуси №№ 3, 12, 14 та автобус №69.

Рух організували:

тролейбуси № 12 – від ст. м.«Васильківська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

автобуси № 69 – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – вул. Жилянська – далі за власним маршрутом.

Як додатково повідомили у «Київпастрансі», тролейбуси №№ 29, 30, 31, 34, 37, 44, 47 відновили рух о 07:53. Вони курсують за власною схемою з відхиленням графіка.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські війська атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували влучання та падіння уламків, виникли пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає.