Бригадиру «Київзеленбуду» оголошено підозру через падіння і важкі травми підлеглого

Бригадиру комунального підприємства загрожує позбавлення волі на строк до семи років

Унаслідок падіння комунальник дістав перелом ребра, закриту травму грудної клітини та лівобічний пневмоторакс

У Деснянському районі столиці правоохоронці повідомили про підозру бригадиру комунального підприємства по утриманню зелених насаджень (КО «Київзеленбуд»). Посадовця звинувачують у порушенні вимог охорони праці, що призвело до травмування підлеглого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у травні минулого року. За даними слідства, 48-річний працівник за вказівкою бригадира складав деревину. Під час виконання завдання чоловік піднявся на дерев’яну конструкцію, втратив рівновагу та впав із висоти.

Унаслідок падіння комунальник дістав перелом ребра, закриту травму грудної клітини та лівобічний пневмоторакс із колапсом легені на 50%, що становило загрозу для його життя.

Слідство встановило, що бригадир мав подбати про безпеку працівника та надати йому відповідне та практичне обладнання для виконання роботи, однак цього не зробив.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – порушення законодавчих та інших вимог нормативно-правових актів про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району, який, за даними слідства, закупив дерева та кущі за суттєво завищеними цінами. Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району, яке входить до КО «Київзеленбуд», оголосило тендер на закупівлю розсадної продукції, а саме дерев та кущів для утримання у належному стані парків, скверів та газонів у районі