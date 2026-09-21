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Київ дерусифікує провулок Рильського: запропонувано назву на честь Філарета

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Київ дерусифікує провулок Рильського: запропонувано назву на честь Філарета
Філарет був одним із засновників Української православної церкви Київського патріархату та долучився до створення ПЦУ
фото: glavcom.ua

Опитування щодо нової назви триває у застосунку «Київ Цифровий» до 30 вересня

У Києві пропонують перейменувати провулок Рильський у Шевченківському районі на вулицю Патріарха Філарета. Відповідне опитування триває у застосунку «Київ Цифровий» до 30 вересня. Ініціатива є частиною процесу дерусифікації київської топоніміки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент суспільних комунікацій КМДА.

У міській адміністрації зазначають, що перейменування вулиць, провулків, парків та площ має на меті позбавлення Києва імперських і радянських топонімів, а також увічнення пам'яті людей, які зробили вагомий внесок у розвиток України та столиці.

Цікаво, що нинішня назва провулка Рильський не пов'язана з українським поетом Максимом Рильським. За даними КМДА, вона походить від Рильського полку російських військ, який після 1654 року дислокувався поблизу Софійської площі. Сам провулок сформувався у XIX столітті.

Натомість нову назву пропонують на честь Патріарха Філарета (Михайла Денисенка) – українського православного церковного діяча, Патріарха Київського і всієї Руси-України та почесного громадянина Києва.

Філарет був одним із засновників Української православної церкви Київського патріархату та долучився до створення Православної церкви України. У 2019 році йому присвоїли звання Героя України за історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України.

КМДА наголошує, що перейменування має допомогти поступово відмовлятися від назв, сформованих у періоди імперського та радянського панування, і повертати до міського простору українські імена та історичні постаті.

Голосування за перейменевання
Голосування за перейменевання
скриншот застосунку

Долучитися до опитування можна в застосунку «Київ Цифровий»: у розділі «Міські сервіси» потрібно обрати «Опитування» та знайти пропозицію щодо перейменування провулка Рильського. Голосування триватиме до 30 вересня. Варто нагадати, що сподвижники Філарета згадали маловідомі факти з життя патріарха Філарета.

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Теги: Київ дерусифікація Філарет

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