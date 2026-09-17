Головна Київ Новини
search button user button menu button

Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
Наразі будівля перебуває під охороною, а правоохоронці вже задокументували завдані збитки
фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення

Російський обстріл Києва ввечері 16 вересня пошкодив будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив виконувач обов'язків ректора університету Валерій Копійка, пише «Главком».

За його словами, внаслідок атаки у спорткомплексі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. «У спорткомплексі вибито скління фасаду, зірвано облицювання, є пошкодження внутрішніх приміщень», – розповів Копійка.

Він зазначив, що люди під час атаки не постраждали. Наразі будівля перебуває під охороною, а правоохоронці вже задокументували завдані збитки.

«На щастя, без постраждалих. Об'єкт під охороною, пошкодження задокументовані правоохоронцями. Найближчим часом почнемо ліквідовувати наслідки», – повідомив виконувач обов'язків ректора.

Спортивний комплекс став не першим об'єктом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який постраждав через російські атаки.

У липні вибухова хвиля пошкодила навчальний корпус та гуртожиток університету. Цього разу російська атака зачепила будівлю спортивного комплексу.

Нагадаємо, що вночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.

Читайте також:

Теги: Київ університет війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація наслідків триває
Росіяни масовано атакували Ізюм КАБами: постраждали люди (оновлено)
15 вересня, 11:47
Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним
14 вересня, 14:34
Уайт зустрічалася з офіцером на території выйськовоъ бази НАТО
Офіцер НАТО водив росіянку з Tinder на військові бази альянсу – Telegraph
14 вересня, 12:29
На фронті тривають важкі бої
Окупанти планують масштабний наступ на Запоріжжя: огляд фронту
13 вересня, 14:40
Працівники складу не постраждали
У Києві внаслідок атаки росіян знищено склад популярних дитячих іграшок
9 вересня, 16:49
Автівки ДСНС прямують на ліквідацію пожежі під Києвом
На масштабну пожежу під Києвом вирушила колона з понад 10 спецмашин (відео)
31 серпня, 17:23
Священник зазначив, українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя
Священник відверто розповів, чи можна радіти під час війни
29 серпня, 21:59
Внаслідок удару поранена щонайменше одна людина
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі: є постраждалі
28 серпня, 18:59
Ситуація на фронті 21 серпня
172 бої за добу: лінія фронту станом на 21 серпня 2026
21 серпня, 22:20

Новини

Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Цілі будинки стали «зруйнованими» на папері. Правоохоронці викрили схему з держкомпенсаціями
Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
Російська атака пошкодила будівлю з обладнанням «Київстар»
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару
У Києві сьомий раз за день оголошували повітряну тривогу
У Києві сьомий раз за день оголошували повітряну тривогу
Росія атакувала Київ: є руйнування, серед постраждалих – діти (оновлено)
Росія атакувала Київ: є руйнування, серед постраждалих – діти (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
131K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
95K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
61K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua