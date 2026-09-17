Окупанти пошкодили спорткомплекс університету Шевченка: наслідки удару

Наразі будівля перебуває під охороною, а правоохоронці вже задокументували завдані збитки

У будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення

Російський обстріл Києва ввечері 16 вересня пошкодив будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив виконувач обов'язків ректора університету Валерій Копійка, пише «Главком».

За його словами, внаслідок атаки у спорткомплексі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. «У спорткомплексі вибито скління фасаду, зірвано облицювання, є пошкодження внутрішніх приміщень», – розповів Копійка.

Він зазначив, що люди під час атаки не постраждали. Наразі будівля перебуває під охороною, а правоохоронці вже задокументували завдані збитки.

«На щастя, без постраждалих. Об'єкт під охороною, пошкодження задокументовані правоохоронцями. Найближчим часом почнемо ліквідовувати наслідки», – повідомив виконувач обов'язків ректора.

Спортивний комплекс став не першим об'єктом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який постраждав через російські атаки.

У липні вибухова хвиля пошкодила навчальний корпус та гуртожиток університету. Цього разу російська атака зачепила будівлю спортивного комплексу.

Нагадаємо, що вночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.