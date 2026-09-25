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У Києві встановлено нові тарифи на воду: скільки доведеться платити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві встановлено нові тарифи на воду: скільки доведеться платити
У «Київводоканалі» пояснюють, що зміна ціни є вимушеним кроком
фото: aqua360.ua

У КМДА наголосили, що економічно обґрунтований тариф у майже 90 грн/кубометр наразі для побутових споживачів застосовуватися не буде

У столиці набрало чинності розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) про встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал». Документ пройшов усі необхідні процедури погодження в органах юстиції та оприлюднений на Офіційному порталі Києва, інформує «Главком»

Згідно з рішенням Київради, яке було ухвалене 3 вересня 2026 року, вартість послуги для населення становитиме 63,79 грн за кубометр (із урахуванням ПДВ).

У КМДА наголосили, що економічно обґрунтований тариф у майже 90 грн/кубометр наразі для побутових споживачів застосовуватися не буде. Міська влада спільно з «Київводоканалом» забезпечуватиме поступовий перехід до реальних витрат, аби мінімізувати фінансове навантаження на мешканців столиці.

Затверджена для киян ставка 63,79 грн/кубометр відповідає тарифу, який НКРЕКП погодила підприємству у 2025 році.

У «Київводоканалі» пояснюють, що зміна ціни є вимушеним кроком для порятунку критичної інфраструктури міста перед початком опалювального сезону. Більшість водоканалів України вже підняли тарифи до позначки 90 грн і більше, оскільки останнім часом вартість електроенергії зросла втричі, пального – вдвічі, а купівля реагентів для очищення води подорожчала утричі. Новий тариф дозволить утримати підприємство від кризи та зберегти кваліфікований персонал.

Столична влада оприлюднила тарифи на водопостачання, які діють у інших містах України
Столична влада оприлюднила тарифи на водопостачання, які діють у інших містах України
інфографіка : КМДА

Нагадаємо, з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі. Також підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків. Всі водоканали країни мають подати розрахунки нових тарифів місцевим органам влади до 20 серпня.

До слова, мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами. Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству.

Теги: Київ тарифи Київводоканал водопостачання

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