У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог

Зараз у багатьох київських школах через брак місць у сховищах очно навчається лише частина учнів , решта на дистанційці

Оскільки тривоги в столиці лунають ледь не цілодобово, діти просто вимикають зв'язок, формально «ідучи в укриття», а насправді цілий день байдикують

У Києві на тлі майже безперервних повітряних тривог протягом дня загострилося питання роботи шкіл. Батьки та освітяни наголошують: через постійні зупинки уроків навчальний процес – як офлайн, так і онлайн – фактично паралізовано.

Активне обговорення в соцмережах викликали публікації економічного аналітика Гліба Вишлінського та журналістки Лесі Падалки, які підняли тему нелогічності чинних безпекових алгоритмів для освітніх закладів, інформує «Главком».

У чому основна проблема

Зараз у багатьох київських школах через брак місць у сховищах очно навчається лише частина учнів (переважно початкові та випускні класи). Решта школярів залишається на дистанційці. Втім, за інструкцією, під час повітряної тривоги вчителі зобов’язані переривати навіть онлайн-уроки.

Оскільки тривоги в столиці лунають ледь не цілодобово, діти просто вимикають зв'язок, формально «ідучи в укриття», а насправді цілий день байдикують. У результаті школярі отримують від сили один-два уроки на день.

«Не скаржиться школа, бо вчителі теж люди, не скаржаться учні... А в шоці лише батьки, які розуміють, що дитина тепер має лише півтора уроки на день. Це сюр, бо вчителі знаходяться в школі, де є укриття з інтернетом, а діти – у відносній безпеці вдома... А з нинішнім алгоритмом діти продовжують розвивати свої компетенції лише у Roblox і Minecraft», – зазначає Леся Падалка.

Гліб Вишлінський також наголосив, що школи опинилися у невизначеному стані між офлайном та онлайном, і міська та центральна влада мають чітко визначити правила гри в умовах постійних загроз.

Що пропонують батьки та освітяни

У коментарях під дописами кияни масово діляться обуренням та пропонують змінити формальний підхід:

Не переривати онлайн-уроки: батьки зазначають, що у більшості укриттів та квартир є інтернет, а зупинка уроків під час тривоги лише дає привід дітям не вчитися. У приклад наводять Харків, де дистанційне навчання під час тривог не зупиняють.

Заняття зі сховищ та відеозаписи: дописувачі пропонують дозволити вчителям вести онлайн-трансляції безпосередньо зі шкільних укриттів, а для тих дітей, хто дійсно мусить відключитися, викладати записи уроків у загальний доступ.

Проблема профтехів та вишів: проблема торкнулася і студентів – батьки першокурсників скаржаться, що через постійні тривоги скасовують навіть онлайн-пари в технічних закладах, де вкрай важливі систематичні знання.

Коментарі користувачів мережі щодо навчання дітей під час тривог скриншот

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Освітяни та батьківська спільнота закликають МОН та міську владу терміново адаптувати алгоритми реагування на тривоги, аби діти не втрачали базові шкільні компетенції.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. За його словами, ситуація, коли уроки не проводяться, а діти натомість отримують матеріал для самостійного опрацювання, призводить до освітніх втрат.