Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог
Зараз у багатьох київських школах через брак місць у сховищах очно навчається лише частина учнів , решта на дистанційці
фото: gre4ka.info

Оскільки тривоги в столиці лунають ледь не цілодобово, діти просто вимикають зв'язок, формально «ідучи в укриття», а насправді цілий день байдикують

У Києві на тлі майже безперервних повітряних тривог протягом дня загострилося питання роботи шкіл. Батьки та освітяни наголошують: через постійні зупинки уроків навчальний процес – як офлайн, так і онлайн – фактично паралізовано.

Активне обговорення в соцмережах викликали публікації економічного аналітика Гліба Вишлінського та журналістки Лесі Падалки, які підняли тему нелогічності чинних безпекових алгоритмів для освітніх закладів, інформує «Главком».

У чому основна проблема

Зараз у багатьох київських школах через брак місць у сховищах очно навчається лише частина учнів (переважно початкові та випускні класи). Решта школярів залишається на дистанційці. Втім, за інструкцією, під час повітряної тривоги вчителі зобов’язані переривати навіть онлайн-уроки.

Оскільки тривоги в столиці лунають ледь не цілодобово, діти просто вимикають зв'язок, формально «ідучи в укриття», а насправді цілий день байдикують. У результаті школярі отримують від сили один-два уроки на день.

«Не скаржиться школа, бо вчителі теж люди, не скаржаться учні... А в шоці лише батьки, які розуміють, що дитина тепер має лише півтора уроки на день. Це сюр, бо вчителі знаходяться в школі, де є укриття з інтернетом, а діти – у відносній безпеці вдома... А з нинішнім алгоритмом діти продовжують розвивати свої компетенції лише у Roblox і Minecraft», – зазначає Леся Падалка.

Гліб Вишлінський також наголосив, що школи опинилися у невизначеному стані між офлайном та онлайном, і міська та центральна влада мають чітко визначити правила гри в умовах постійних загроз.

Що пропонують батьки та освітяни

У коментарях під дописами кияни масово діляться обуренням та пропонують змінити формальний підхід:

  • Не переривати онлайн-уроки: батьки зазначають, що у більшості укриттів та квартир є інтернет, а зупинка уроків під час тривоги лише дає привід дітям не вчитися. У приклад наводять Харків, де дистанційне навчання під час тривог не зупиняють.
  • Заняття зі сховищ та відеозаписи: дописувачі пропонують дозволити вчителям вести онлайн-трансляції безпосередньо зі шкільних укриттів, а для тих дітей, хто дійсно мусить відключитися, викладати записи уроків у загальний доступ.
  • Проблема профтехів та вишів: проблема торкнулася і студентів – батьки першокурсників скаржаться, що через постійні тривоги скасовують навіть онлайн-пари в технічних закладах, де вкрай важливі систематичні знання.
Коментарі користувачів мережі щодо навчання дітей під час тривог
Коментарі користувачів мережі щодо навчання дітей під час тривог
скриншот
У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог фото 1
скриншот
У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог фото 2
скриншот
У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог фото 3
скриншот
У Києві розгорілася дискусія довкола навчання школярів під час тривог фото 4
скриншот

Освітяни та батьківська спільнота закликають МОН та міську владу терміново адаптувати алгоритми реагування на тривоги, аби діти не втрачали базові шкільні компетенції.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. За його словами, ситуація, коли уроки не проводяться, а діти натомість отримують матеріал для самостійного опрацювання, призводить до освітніх втрат. 

Читайте також:

Теги: навчання укриття школа путін Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ і Запоріжжя під ударом ворога, дрони вразили новий хаб Wildberries: головне за ніч 11 серпня
Київ і Запоріжжя під ударом ворога, дрони вразили новий хаб Wildberries: головне за ніч 11 серпня
11 серпня, 05:50
На трасі М-03, що з'єднує Київ із Харковом, майже не лишилося неушкоджених АЗС
Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel
16 серпня, 07:14
Нідерландський волонтер Андріес Гофстра, який допомагав Україні
Нідерландський волонтер раптово помер у поїзді до Києва
22 серпня, 08:15
Кремль пригрозив Україні новими ударами
«Відкрили скриньку Пандори». Пєсков вибухнув новими погрозами Україні
24 серпня, 14:50
Бійці підрозділу тактико-оперативного реагування затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
У Києві нетверезий чоловік з ножем кидався на перехожих
12 серпня, 16:07
Путін порівняв розв’язану ним війну проти України із «харчовим ланцюгом» у дикій природі
Путін розповів про полювання косаток на ведмедів і приплів до цього війну в Україні
29 серпня, 17:49
Єреван продовжує поглиблювати контакти із Заходом
Путін і Пашинян посперечалися щодо курсу Вірменії на ЄС
2 вересня, 04:33
Диктатор наголосив, що для врегулювання війни необхідні передусім прямі домовленості між Росією та Україною
Путін прокоментував можливість нових переговорів з Україною
3 вересня, 11:42
Раніше Москва вже запроваджувала заходи проти критиків Кремля
Кремль посилив тиск на росіян, які виїхали за кордон
8 вересня, 00:50

Новини

Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua