Наразі громадський і спеціальний транспорт курсує крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках

У Києві частково відновлюється рух громадського транспорту Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Частково відновлюємо рух громадського транспорту і Північним мостом. За результатами обстеження конструкцій Північного мосту фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» надали рекомендації щодо можливості часткового відновлення руху громадського транспорту з урахуванням наявних пошкоджень споруди», – йдеться у повідомленні.

Мер зауважив, що наразі громадський і спеціальний транспорт курсує крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Для цього смуги змістили ближче до тротуарів, демонтувавши бар’єрну огорожу та частково використавши тротуар. За його словами, таке рішення дозволило частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра з урахуванням пошкоджень мосту.

«Водночас рух легкових авто та транзитного вантажного транспорту мостом повністю заборонений. Фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій мосту, щоб уточнити вплив пошкоджень на їхню несну здатність, визначити необхідні протиаварійні заходи. Та підготувати вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт», – додається у заяві.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада російські окупанти завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости.

До слова, у Києві частково відновили рух Південним мостом після нічної російської атаки, однак проїзд дозволили лише в одному напрямку та з ваговими обмеженнями.