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    Викрадення підлітка в Одесі: у батька вимагали мільйон доларів (фото, відео)

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    Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв&rsquo;язаними руками - Викрадення підлітка в Одесі: у батька вимагали мільйон доларів (фото, відео)
    Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв’язаними руками
    фото: Facebook

    Двох ймовірних спільників викрадачів затримали в Одесі 26 березня під час передачі 100 тисяч доларів

    В Одесі викрали підлітка та відвезли його до Києва. За версією слідства, фігуранти справи вимагали від батьків один мільйон доларів за звільнення сина, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, хлопця викрали вночі 23 березня. Після цього підлітка вивезли до Києва та тримали його зв’язаним в орендованій квартирі. Від батьків юнака фігуранти справи вимагали один мільйон доларів, запевнив Клименко. У разі відмови передавати кошти підозрювані нібито погрожували батькам, що ті більше ніколи не побачать сина.

    Двох ймовірних спільників викрадачів затримали в Одесі 26 березня під час передачі 100 тисяч доларів. «А вже за декілька хвилин в орендовану квартиру в центрі столиці увірвалися спецназівці, оперативники та слідчі. Чотирьох фігурантів затримали на місці. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв’язаними руками. На щастя, йому не нашкодили», – розповів керівник Нацполіції.

    Нагадаємо, Новоайдарський районний суд Луганської області заочно визнав винним співробітника «відділу військової контррозвідки МДБ «ЛНР» Вадима Фролова у викраденні людини та причетності до терористичної організації і призначив 10 років тюрми з конфіскацією всього майна.

    Теги: Київ діти Одеса викрадення поліція
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