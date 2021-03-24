  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Як українців надурили на 150 мільйонів гривень: поліція викрила масштабну аферу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кіберполіція викрила фінансову піраміду - Як українців надурили на 150 мільйонів гривень: поліція викрила масштабну аферу
    Кіберполіція викрила фінансову піраміду

    Шахраї створили сайт та пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід до 350% річних

    Співробітники кіберполіції викрили фінансову піраміду, в яку інвестували 55 тисяч українців. Загальна сума збитків складає 150 мільйонів гривень.

    Як пише видання AIN.UA, можливо мова про проєкт Miya Holdings. Як сказано на сайті компанії, бізнес працює в сфері продажів електроніки, а також таксі. Компанія пропонує клієнтам участь в інвестиційних програмах, але потрібно купувати сертифікати.

    Цікаво, що прибуток нараховували у гривнях, однак організатори схеми обіцяли конвертувати дохід у криптовалюту.

    Шахраї створили сайт та пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід до 350% річних. Це мало відбуватись нібито завдяки інвестиціям в бізнес, пов'язаний з продажем електроніки та роботою таксі. Звичайно, для початку потрібно було придбати сертифікат вартістю від 300 до 3000 гривень.

    В результаті вивести віртуальний заробіток було неможливо, а вартість самої криптовалюти була в сто разів меншою, ніж заявляли шахраї.

    Правоохоронці вже провели обшуки в автомобілях і будинках підозрюваних в Києві, а також у Київській та Черкаській областях. Вони вилучили обладнання, комп'ютери, банківські картки та гроші.

    Шахраям загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

    Джерело: 24 канал

    Теги: гроші поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies