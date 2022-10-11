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Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну

Надія Клочко
glavcom.ua
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну
Пам'ятник Пушкіну у Києві демонтували 11 жовтня
фото: Олег Слабоспицький

У столиці стало на один пам’ятник Пушкіну менше

У центрі Києва демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

Йдеться про пам’ятник, який був розміщений біля входу до приміщення Національного транспортного університету.

«Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо «Бук» – відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами», – написав Слабоспицький.

Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну фото 1
Київ позбувся одного з пам'ятників Пушкіну фото 2

Активіст нагадав, що й досі в Києві є ще вісім об'єктів, які вшановують пам'ять Пушкіна:

  • пам'ятник (просп. Перемоги, 40);
  • пам'ятник на території гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна (вул. Чорновола, 37-А);
  • пам'ятник на території Музею побуту Києва першої половини XIX ст. (вул. Кудрявська, 9);
  • меморіальна дошка (вул. Михайла Грушевського, 14);
  • бюст у вестибюлі станції метро Університет;
  • бюст на фасаді будівлі (вул. Костянтинівська, 16);
  • бюст у приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського (просп. Голосіївський, 3);
  • зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей (вул. Януша Корчака, 60).

Нагадаємо, Харківська обласна рада не змогла проголосувати за зміну назви російського театру імені Олександра Пушкіна. На голосування поставили два проєкти про зміну назви, однак жоден з них не набрав потрібної кількості голосів. 

Також раніше Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею. 

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Теги: Київ пам'ятник

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