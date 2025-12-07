Під Києвом люди перекрили дорогу через відключення світла

Люди протестують через відсутність електропостачання, яка триває від 6 грудня і донині

Київська обласна військова адміністрація надала офіційну інформацію щодо події та роботи енергетиків

У Київській області, в Крюківщині, жителі місцевого житлового комплексу «Євромісто» перекрили дорогу. Це підтверджує відео «Реальний Київ», повідомляє «Главком».

Люди протестують через відсутність електропостачання, яка триває від 6 грудня і донині, 7 грудня.

У ДТЕК пояснюють, що вчора через перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій. І під землею перегоріли мережеві кабелі.… pic.twitter.com/bPb6jLB9DJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2025

У Київській обласній військовій адміністрації вже відреагували. Там назвали причину тривалого блекауту та час відновлення електропостачання.

«6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ. За інформацією енергетиків, мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу», – заявила влада.

Орієнтовне відновлення світла очікується сьогодні, 7 грудня, о 21:00.

ОВА та ДТЕК наголошують на важливості поступового ввімкнення електроприладів після появи світла.

«Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. це критично важливо для запобігання перевантаженню мережі», – закликали там.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.