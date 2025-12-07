Головна Київ Новини
Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

На глядачів чекає сніжкова битва з акторами

Київський академічний театр ляльок «Замок на горі» покаже постановку до зимових свят – фентезі-адаптацію легендарного «Лускунчика». Прем’єра режисера Слави Жили відбудеться 7 грудня о 15:00, наступного разу побачити виставу можна буде 12 і 13 грудня. А 6 грудня на допрем’єрному показі побував «Главком».

Вистава «Лускунчик і Мишачий король» створена за мотивами однойменної культової казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана. За сюжетом, дівчинка Марі з братом Фріцом отримують у подарунок дерев’яну іграшку – Лускунчика. Марі першою розпізнає в ньому справжнього героя і розуміє, що він – у небезпеці. На Лускунчика полює триголовий Мишачий Король.

Битва Лускунчика з Мишачим королем
Битва Лускунчика з Мишачим королем
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Театральна адаптація Слави Жили призначена як для дітей, так і для дорослих, оскільки тут поєднано естетику відеоігор, казковий екшн та нотки горору. Перед антрактом навіть можна буде покидатися один в одного «сніжками», щоб разом із Лускунчиком перемогти мишаче військо.

Фінальна битва з Мишачим королем створена у стилі відеоігор «Супер-Маріо» та «Майнкрафт», а пластика акторів упродовж усієї вистави – це чудернацький мікс балету, TikTok-танців та комп’ютерної анімації. Усе це під відомі сучасні треки у поєднанні з класикою. Також увагу привертають казкові костюми з лелітками та оксамитом.

Марі та Лускунчик
Марі та Лускунчик
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Разом із командою ми створили не просто виставу, а фентезі на тему снів Марі Штальбаум. Вистава присвячена моїй донечці Розі – вона саме у віці головної героїні», – пояснює свій задум заслужений діяч мистецтв України, режисер Слава Жила.

Директор-художній керівник театру Ігор Гулий описує виставу так: «Це спроба подарувати дорослим і дітям те відчуття дива, яке ми втрачаємо, коли виростаємо. Тут добро перемагає, але робить це з іронією, світлом і стилем».

5 фото
На весь екран
Режисер Слава Жила присвятив виставу «Лускунчик і Мишачий король» своїй доньці Розі
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Нагадаємо, що напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича презентують масштабний виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика». Експозиція присвячена феномену легендарної української мелодії, яка стала світовим різдвяним символом, відомим як Carol of the Bells.

До слова, Київський академічний театр «Золоті ворота» анонсував прем'єру вистави «Чорна шаль» за творами класика італійської драматургії, лауреата Нобелівської премії Луїджі Піранделло. Постановка є режисерським дебютом акторки Христі Любої та присвячена людям, яких суспільство воліє не помічати.

