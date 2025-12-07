Вистава для тих, кому від 6 до 106 років. Київський театр ляльок підготував святкову прем’єру

Режисер Слава Жила присвятив нову виставу своїй доньці Розі – вона саме у віці головної героїні Марі

На глядачів чекає сніжкова битва з акторами

Київський академічний театр ляльок «Замок на горі» покаже постановку до зимових свят – фентезі-адаптацію легендарного «Лускунчика». Прем’єра режисера Слави Жили відбудеться 7 грудня о 15:00, наступного разу побачити виставу можна буде 12 і 13 грудня. А 6 грудня на допрем’єрному показі побував «Главком».

Вистава «Лускунчик і Мишачий король» створена за мотивами однойменної культової казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана. За сюжетом, дівчинка Марі з братом Фріцом отримують у подарунок дерев’яну іграшку – Лускунчика. Марі першою розпізнає в ньому справжнього героя і розуміє, що він – у небезпеці. На Лускунчика полює триголовий Мишачий Король.

Битва Лускунчика з Мишачим королем фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Театральна адаптація Слави Жили призначена як для дітей, так і для дорослих, оскільки тут поєднано естетику відеоігор, казковий екшн та нотки горору. Перед антрактом навіть можна буде покидатися один в одного «сніжками», щоб разом із Лускунчиком перемогти мишаче військо.

Фінальна битва з Мишачим королем створена у стилі відеоігор «Супер-Маріо» та «Майнкрафт», а пластика акторів упродовж усієї вистави – це чудернацький мікс балету, TikTok-танців та комп’ютерної анімації. Усе це під відомі сучасні треки у поєднанні з класикою. Також увагу привертають казкові костюми з лелітками та оксамитом.

Марі та Лускунчик фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

«Разом із командою ми створили не просто виставу, а фентезі на тему снів Марі Штальбаум. Вистава присвячена моїй донечці Розі – вона саме у віці головної героїні», – пояснює свій задум заслужений діяч мистецтв України, режисер Слава Жила.

Директор-художній керівник театру Ігор Гулий описує виставу так: «Це спроба подарувати дорослим і дітям те відчуття дива, яке ми втрачаємо, коли виростаємо. Тут добро перемагає, але робить це з іронією, світлом і стилем».

Режисер Слава Жила присвятив виставу «Лускунчик і Мишачий король» своїй доньці Розі фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

