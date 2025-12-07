Головна Київ Новини
Трагедія на станції «Видубичі» у Києві: загинув 16-річний підліток

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трагедія на станції «Видубичі» у Києві: загинув 16-річний підліток
Рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла
фото: Національна поліція

Хлопець виліз на дах поїзда та отримав смертельне ураження струмом

У Києві на залізничній станції «Видубичі» загинув підліток, який виліз на дах приміського поїзда, він отримав смертельне ураження електричним струмом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув», – ідеться у повідомленні.

ДСНС у коментарі «24 Каналу» розповіли, що рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла. На час проведення робіт рух поїздів на ділянці був тимчасово призупинений, зазначили у службі.

У поліції Києва уточнили, що до місця події виїхав слідчо-оперативний наряд для встановлення обставин загибелі. За попередніми даними, сторонні особи до інциденту не причетні.

Пасажирське сполучення на станції відновили з обмеженнями: посадка та висадка пасажирів Kyiv City Express тимчасово здійснюється з третьої колії. Один з найближчих рейсів у напрямку за годинниковою стрілкою вирушив із затримкою близько 20 хвилин.

Нагадаємо, 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. За кілька днів він помер у лікарні

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.

Теги: трагедія Київ струм рятувальники

