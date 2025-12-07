Головна Київ Новини
У Крюківщині, де мешканці перекривали дорогу через тривалий блекаут, відновлено електропостачання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Крюківщині, де мешканці перекривали дорогу через тривалий блекаут, відновлено електропостачання
Очільник КОВА завітав до протестувальників та контролював процес відновлення світла
фото: КОВА

Близько 21:00 мешканцям відновили електропостачання

Крюківщина на Київщині залишилась без електропостачання ще з 6 грудня внаслідок масованої російської атаки. Мешканці вийшли на вулиці на перекрили дорогу, щоб звернути увагу на тривалий блекаут. Так, влада Київщини відреагувала, а очільник КОВА Микола Калашник прибув на місце події та залишався там до відновлення електропостачання, пише «Главком».

Аварійні служби ДТЕК Київські регіональні електромережі працювали над усуненням аварії другу добу без перерви. Було задіяно три ремонтні бригади через пошкодження кабелів живлення: основного та резервного.

Близько 21:00 мешканцям відновили електропостачання. «Світло відновлено. Дякую енергетикам за їхню професійну роботу, а людям – за терпіння і розуміння», – написав Калашник.

Як повідомлялось, у Крюківщині, жителі місцевого житлового комплексу «Євромісто» перекрили дорогу. 

Люди протестували через відсутність електропостачання, яка тривала від 6 грудня до 7 грудня.

Нагадаємо, в ніч проти 7 грудня ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

