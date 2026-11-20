У Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів. Пасажирів попередили про зміни в роботі громадського транспорту та закликали враховувати обмеження під час планування поїздок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів в частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районах Києва. Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів», – повідомили у комунальному підприємстві.

Проблеми з роботою тролейбусів виникли на тлі російської балістичної атаки на Київ 20 листопада, внаслідок якої було пошкоджено одразу кілька важливих транспортних об'єктів столиці.

Зокрема, російські удари призвели до пошкодження Подільсько-Воскресенського мостового переходу, Дарницького та Південного мостів. Через це транспортне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра суттєво ускладнилося.