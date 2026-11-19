У ніч проти 17 листопада Україна та Росія завдали ударів по чотирьох мостах, розташованих на відстані до 725 км один від одного. Українські військові провели багатоступеневу операцію проти Керченського мосту, тоді як російська армія атакувала балістичними ракетами переправи через Дніпро в Києві. Попри значні пошкодження російської інфраструктури, наслідки ударів по українській столиці можуть виявитися серйознішими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

Як зазначає видання, сторони застосували принципово різні підходи. Україна здійснила ретельно підготовлену операцію із застосуванням крилатих ракет і безпілотників, тоді як Росія використала потужні балістичні удари по транспортній інфраструктурі Києва.

Наслідки удару по Керченському мосту

Найбільшу увагу привернула атака на Керченський міст, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим Кримом. За оцінкою журналістів, удар не лише створив проблеми для російської військової логістики, а й завдав репутаційних втрат російському диктатору Володимиру Путіну.

Наслідки української операції стали помітними вранці 17 листопада. На оприлюднених українською стороною фотографіях було видно, що аркова конструкція автомобільної частини мосту та судноплавний проліт обвалилися у воду.

За інформацією The Economist, руйнування заблокували російський судноплавний канал до Азовського моря. Крім того, значних пошкоджень зазнала залізнична частина переправи, рух якою залишався можливим лише однією колією.

Українські військові також уразили інший важливий транспортний об'єкт. Північніше вони зруйнували залізничний переїзд на автомобільному маршруті, який сполучає Росію з окупованим Кримом.

Ця дорога використовується для забезпечення російського угруповання військ на півдні України. Відповідно, пошкодження транспортної інфраструктури створили додаткові труднощі для постачання російських підрозділів.

Як пише The Economist, українська атака стала завершенням операції, яка складалася із семи етапів. Її підготовка передбачала послідовне ураження російських систем протиповітряної оборони в окупованому Криму. Особливу увагу приділяли засобам ППО, які захищали Керченський міст.

Лише після послаблення російської протиповітряної оборони українські сили перейшли до серії нічних ударів.

За оцінкою видання, операція продемонструвала суттєве вдосконалення української тактики комбінованих атак. Зокрема, військові змогли поєднати застосування безпілотників і крилатих ракет для ураження добре захищеного об'єкта.

Російські удари по мостах Києва

Водночас російська армія застосувала іншу тактику. У ніч проти 17 листопада сім балістичних ракет подолали українську протиповітряну оборону та завдали ударів по двох мостах через Дніпро в Києві.

За інформацією The Economist, обидві переправи зазнали часткових руйнувань. Унаслідок атаки було порушено автомобільне та залізничне сполучення між правим і лівим берегами столиці, зокрема рух метрополітену.

Крім того, частина підвісних конструкцій мостів обірвалася, що додатково ускладнило пересування містом.

Наслідки ударів відчули сотні тисяч мешканців Києва. Вранці на столичних дорогах утворилися багатокілометрові затори, а звичайні поїздки на роботу перетворилися на серйозне випробування. Як зазначає видання, деяким пішоходам доводилося під дощем долати пошкоджені ділянки переправ.

Російські війська й раніше намагалися атакувати київські мости ракетами та безпілотниками. Однак, за оцінкою The Economist, цього разу руйнування виявилися наймасштабнішими за весь період таких атак.

Стан української ППО та загроза балістичних ракет

Ситуацію ускладнює стан української протиповітряної оборони. Напередодні зими запаси ракет-перехоплювачів скорочуються, а постачання американських боєприпасів залишається під питанням.

The Economist припускає, що Сполучені Штати можуть свідомо обмежувати передачу Україні ракет для систем ППО. Водночас підтвердження такого рішення у матеріалі не наведено. Попри труднощі із захистом від балістичних ракет, Київ зміг суттєво посилити протидію російським ударним безпілотникам.

Одним із ключових елементів оборони стала система радіоелектронної боротьби, яка створює над столицею своєрідний захисний купол.

За інформацією журналістів, після встановлення цієї системи у вересні російським військам стало значно складніше використовувати ударні дрони для атак на Київ.

Однак ефективніший захист від безпілотників спонукав Росію активніше застосовувати балістичні ракети. За оцінкою видання, Москва має у своєму розпорядженні сотні таких боєприпасів, а їхнє виробництво продовжується стабільними темпами.

Подальші ризики для транспортної інфраструктури

На цьому тлі The Economist звертає увагу на можливі наслідки української операції проти Керченського мосту. Зокрема, атака на один із найважливіших для Путіна об'єктів може супроводжуватися подальшим посиленням російських обстрілів української інфраструктури.

Водночас видання наголошує, що Росія й раніше атакувала цивільні судна та перешкоджала роботі важливих для України морських маршрутів. Значну частину таких операцій координували з території окупованого Криму.

Окремою проблемою для Росії стане відновлення Керченського мосту. За наведеними The Economist оцінками, пошкодження напередодні зимового періоду суттєво ускладнять ремонтні роботи, які можуть тривати щонайменше до весни.

Водночас журналісти звертають увагу на іншу небезпеку. Поки Росія намагатиметься відновити Керченський міст, Україна буде змушена захищати власні переправи через Дніпро від подальших ракетних атак.

За оцінкою The Economist, наразі складно передбачити, скільки київських мостів зможуть зберегти свою працездатність до весни, якщо Росія продовжить удари по транспортній інфраструктурі столиці.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував повідомлення, у якому привітав португальський міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Кримський міст, який раніше претендував на цей статус.