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Зайняли пішохідну зону в центрі Києва: мережу обурили авто посольства Чехії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зайняли пішохідну зону в центрі Києва: мережу обурили авто посольства Чехії
Авто з дипломатичними номерами на тротуарі вулиці Богдана Хмельницького
фото: Сергій Коровайний/Facebook

Кияни зазначають, що автівки, які належать іноземним посольствам, регулярно перекривають тротуари та пішохідні переходи

У соцмережах розгорнулася дискусія через паркування автомобілів іноземних дипломатичних представництв на пішохідних зонах у центрі Києва та пошкодження антипаркувальних стовпчиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис українського фотографа Сергія Коровайного.

За словами Коровайного, автомобілі з дипломатичними номерами посольства Чеської Республіки припарковані безпосередньо на тротуарі на вулиці Богдана Хмельницького, при цьому частина обмежувальних стовпчиків виявилася пошкодженою.

«Дорогі друзі з посольства Чеської Республіки в Україні, супер не ок з вашого боку псувати майно міста, де ви працюєте, і ставити свої авто на хіднику на Богдана Хмельницького. Не думаю, що ви б дозволили собі ламати стовпчики і паркуватися так на вулицях Праги чи Брно, чи не так?» – написав він.

Припарковане авто біля посольства Чеської Республіки в Україні
Припарковане авто біля посольства Чеської Республіки в Україні
фото: Сергій Коровайний/facebook

Допис спричинив жваве обговорення в коментарях. Частина користувачів зазначила, що подібна практика характерна й для інших іноземних представництв у столиці. Зокрема, кияни звернули увагу на автомобілі посольства Естонії на вулиці Євгена Чикаленка, а також на позашляховики посольства Великої Британії на вулиці Марії Заньковецької, які, за словами містян, регулярно перекривають тротуари та пішохідні переходи.

Зайняли пішохідну зону в центрі Києва: мережу обурили авто посольства Чехії фото 1
скриншот коментарів

Водночас знайшлися й ті, хто назвав зауваження фотографа перебільшенням. Один із коментаторів зазначив, що ширина тротуару на цій ділянці становить близько трьох-чотирьох метрів, тож місця там вистачає і для пішоходів, і для велосипедистів, а сам допис назвав «постом заради хайпу».

Зайняли пішохідну зону в центрі Києва: мережу обурили авто посольства Чехії фото 2
скриншот

На момент публікації офіційної реакції від Посольства Чехії чи інших згаданих дипустанов не надходило.

Нагадаємо, у столиці запрацювала нова система лояльності для водіїв, які наповнюють міський бюджет. Відтепер платники податків можуть оформити абонементи на  паркування зі знижкою до 90%. Пільга доступна в застосунку «Київ Цифровий». Система автоматично перевіряє статус користувача через спеціальний шлюз обміну даними з Державною податковою службою.

До слова, з 27 квітня в Києві оновили погодинні тарифи на паркування. Вартість залежить від зони і становить від 10 до 40 грн за годину.

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Теги: посольство Київ парковка

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