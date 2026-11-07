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Атака ворожих дронів на Київ: пошкоджено будинки, палають склади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Атака ворожих дронів на Київ: пошкоджено будинки, палають склади
У Шевченківському районі БпЛА влучив у приватний житловий будинок
фото: ДСНС України

Пожежні підрозділи працюють на місці

Удень 7 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника через Вишгород у напрямку центру столиці, інформує «Главком»

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко,  Шевченківському районі БпЛА влучив у приватний житловий будинок.

«В одному приватному будинку в Шевченківському районі загоряння. Пошкоджені також два будинки поруч», – додав Кличко.

Також в Оболонському районі загоряння сталося на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці, зазначив мер Києва.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки на Україну 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни. 

Загалом ворог застосував 172 ударні безпілотники та 36 балістичних ракет. Усю балістику окупанти спрямували на Київ та Київську область. Основною ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура. У столиці виникла складна ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням. Крім того, пошкоджено житлові будинки, Північний міст та частково зруйновано дитячий садок.

Окрім Києва, під російськими ударами опинилися ще 12 регіонів України. Загалом постраждали дев'ятеро людей, серед яких одна дитина. У постраждалих областях, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та відновлювальні роботи.

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Теги: дрон Київ ворог інфраструктура будинок Віталій Кличко окупанти

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