«Сучасні варвари з Росії». Рада церков відреагувала на пошкодження Софійського собору

Собор пережив навали ворогів, пограбування, часткові руйнування, ремонти та перебудови

Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій, а багато священиків та пасторів були незаконно заарештовані і перебували у російському полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій.

Російські війська у ніч на 10 червня завдали чергового удару по культурній спадщині України: пошкодили Софійський собор в Києві, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як зазначає Рада церков, храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за часів сталінського режиму його хотіли знести. Храм також пройшов через Другу Світову війну, залишившись цілим і неушкодженим.

Цієї ночі ворог вдарив у саме серце нашої ідентичності фото: Mykola Tochytskyi/Facebook

«І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала. На жаль, це не єдиний випадок руйнування українських святинь російськими військовими», – йдеться в заяві.

Зазначається, що Софія Київська – це найдавніший храм часів давньої Київської держави. Він був збудований в XI столітті, будівництво почалося за Володимира Великого. На стіні храму є унікальна мозаїка Богородиці, що молиться, – Оранти. На фресках собору зображені також частинки історії середньовічної Європи, зокрема там зображено дружин королів тогочасної Європи, доньок Ярослава Мудрого.

Рада церков наголошує, що росіяни продовжують релігійні переслідування священнослужителів різних конфесій, закривають церкви і молитовні будинки.

Нагадаємо, росіяни пошкодили Софійський собор. Також вночі було уражено територію Одеської кіностудії. Вона – одна з найстаріших в Європі та є невіддільною частиною національної культурної спадщини України.

Як повідомлялося, у Києві завершено оцифрування документів Софійського собору та всього національного заповідника «Софія Київська».