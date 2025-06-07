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«КиївПрайд Парк» перенесено: поліція заявила про загрозу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«КиївПрайд Парк» перенесено: поліція заявила про загрозу
Запланований захід «КиївПрайд Парк» на території ВДНГ, який мав відбутися на локації «Кит», перенесено
фото: KyivPride

«КиївПрайд Парк» у «КИТІ» скасовано через загрозу теракту та погрози: організатори заявляють про «крок назад» у свободі

Запланований на ці вихідні захід «КиївПрайд Парк» на території ВДНГ, який мав відбутися на локації «Кит», скасовано. Причиною стали погрози агресивно налаштованих осіб та потенційна загроза теракту. Організатори змінили локацію виконуючи умови поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів.

Організатори «КиївПрайд Парку» та команда «Кита» й «Куражу» заявили, що Національна поліція України висунула умови, за яких проведення події стало неможливим і хоча безпека життя і здоров’я є найвищою цінністю, форма, в якій відбулося це обмеження, є некоректною. За їхніми словами, Національна поліція звернулася до них із вимогою перенести захід на іншу локацію лише за день до події.

«Як організатори публічних заходів ми розуміємо, що перенос, який формально рекомендує поліція – це фактично скасування. Перенести подію за одну добу до проведення на іншу локацію – неможливо», – йдеться у заяві організаторів.

Вони розцінюють це як «крок назад – у часи, коли страх переважає свободу». Організатори заявили, що головна проблема полягає не в скасуванні, а в тому, що обмежують не тих, хто чинить насильство, а тих, хто стає його жертвою.

Команда «Кита» та «Куражу» підкреслює, що поділяє ідеї рівності та виступає «за любов – у будь-якій її формі». Вони також виступають за те, щоб «за любов не було соромно» і щоб людей не намагалися «уразити, принизити чи викреслити лише за те, ким ти є і кого любиш».

«Ми не погоджуємось! Права людини – не предмет обговорення, а безумовна норма», – розповіли організатори.

Організатори також повідомили про зміну локації проведення «КиївПрайд Парк».

«Ми розуміємо, що у такій ситуації із погрозами, тиском та переслідуваннями може стикнутися будь-яка дружня локація, яку ми оберемо. Тому ми вирішили провести подію у публічному просторі, який належить усім громадянкам та громадянам України. КиївПрайд Парк відбудеться 7 червня, у суботу під будівлею Міністерства закордонних справ України (Михайлівська площа, 1) починаючи з 15:00», – зазначили оранізатори.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація долучилася до Місяця гордості, змінивши оформлення своїх сторінок у соцмережах. Ця ініціатива, «спрямована на підтримку рівності та толерантності», викликала бурхливу реакцію в соцмережах, де її назвали «блюзнірством» через поєднання ЛГБТ-символіки із зображенням архангела Михаїла.

Раніше повідомлялося, що, незважаючи на суспільне обурення, ЛГБТ-фест у Києві минулого року відбувся у День пам'яті жертв Голодомору. КиївПрайд пояснив, що фестиваль має просвітницьку мету, не є вечіркою, концертом або парадом.  Його мета – просвіта спільноти ЛГБТК+, а також закриття збору на FPV, РЕБ та ліки для ЗСУ.

До слова, шістнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Єврокомісії із закликом вжити рішучих заходів щодо Угорщини у відповідь на нещодавню заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті

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Теги: Київ ЛГБТ

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