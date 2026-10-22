Спалений «Епіцентр», купи скла та руїни. Моторошний фоторепортаж із Оболоні

Росія атакувала два ТЦ на Почайній у ніч на 22 жовтня 2026 року

Нічний комбінований удар балістичними ракетами та дронами по столиці 22 жовтня завдав масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі на Оболоні. Наслідки ворожого прильоту в районі Почайної зафіксував кореспондент «Главкома», який побував на місці події.

Найбільших руйнувань зазнали торговельний центр «Епіцентр» та ритейл-парк «Почайна».

Зруйнований «Епіцентр» та згарище ритейл-парку

Будівля «Епіцентру» зазнала значних руйнувань. Частину торговельного комплексу просто знищено: навколо розкидані уламки металоконструкцій, елементи оздоблення та утеплення фасаду.

Будівля «Епіцентру» була атакована росіянами 22 жовтня 2026 року фото: Данило Муринський/glavcom.ua

«Епіцентр» на Почайній після атаки РФ 22 жовтня 2026 року фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Знищена частина «Епіцентру» фото: Данило Муринський/glavcom.ua

фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Територія довкола «Епіцентру» усіяна будівельним сміттям фото: Данило Муринський/glavcom.ua

фото: Данило Муринський/glavcom.ua

На місці ворожої атаки працюють рятувальники фото: Данило Муринський/glavcom.ua

фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Не менш моторошна картина і біля ритейл-парку «Почайна». Центральна частина його фасаду повністю обгоріла внаслідок пожежі – від високої температури там не залишилося жодної вивіски мережевих магазинів. Уціліла лише вивіска «Нової пошти» у правій частині будівлі.

Уціліла вивіска «Нової пошти» на фасаді ритейл-парку фото: Данило Муринський/glavcom.ua

фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Фасад ритейл-парку «Почайна» після атаки РФ фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Власники бізнесу підраховують збитки від ворожого удару фото: Данило Муринський/glavcom.ua

Територія довкола ритейл-парку вкрита шаром уламків вітринних вікон. Зараз на місці атаки працюють комунальники та працівники торговельних закладів – вони згрібають бите скло до купи.

Що відомо про збитки ритейлерів?

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару повністю вигорів магазин мережі JYSK. Керівництво компанії вже заявило, що співробітників переведуть до інших точок, а всі онлайн-замовлення будуть виконані. Також тимчасово призупинив роботу і магазин Decathlon, який розташовувався у ритейл-парку та слугував хабом для відправки онлайн-замовлень. Водночас розташований поруч Comfy працює у звичайному режимі.

Загалом у ритейл-парку «Почайна» площею понад 28 тис. кв. м працювала низка популярних брендів (LC Waikiki, Argo, Colin’s, JYSK, Decathlon, Aves Auto Hub, «Епіцентр» та «Нова пошта»). Наразі керуюча компанія оцінює масштаб завданих збитків.