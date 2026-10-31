Головна Київ Новини
search button user button menu button

У трьох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У трьох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря
В Іванкові, Білій Церкві та Броварах спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил

У трьох населених пунктах Київщини спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«В Іванкові, Білій Церкві та Броварах спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил, рівень якого має тенденцію до зниження», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

«Наявність помірного вітру та хмарності забезпечує активне динамічне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин в атмосфері. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону», – додала Київська ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього у Броварському районі двоє людей отримали травми.

Читайте також:

Теги: повітря Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вологість повітря у Києві становить 80 %
Якість повітря у Києві 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 08:22
На території нашої країни ростуть майже 2 тис. видів шапинкових грибів, до 500 з них вважаються їстівними
В Ірпінській громаді зафіксовано перший випадок отруєння грибами
6 жовтня, 10:22
Попередньо, 45-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням
В Обухові автівка врізалася у відбійник, водійка загинула
8 жовтня, 15:31
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок дронової атаки
Ворожий удар по складах на Бучанщині: під завалами може перебувати жінка (фото)
9 жовтня, 09:59
Після влучання дрона у складському приміщенні, розташованому у Бучанському районі, виникла масштабна пожежа
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
9 жовтня, 12:44
Поліцейські столичного регіону документують наслідки атаки ворога
На Київщині внаслідок обстрілу загинула людина, ще троє постраждали
13 жовтня, 11:55

Новини

У трьох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря
У трьох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря
Чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом? Пояснення ДТЕК
Чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом? Пояснення ДТЕК
Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей
Нічний удар по Київщині: постраждали двоє людей
У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури
У Києві відновлено водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 31 жовтня – 1 листопада: де можна зробити покупки
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шість хвилин

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
129K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua