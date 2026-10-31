У трьох населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря

В Іванкові, Білій Церкві та Броварах спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря

Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил

У трьох населених пунктах Київщини спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«В Іванкові, Білій Церкві та Броварах спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил, рівень якого має тенденцію до зниження», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

«Наявність помірного вітру та хмарності забезпечує активне динамічне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин в атмосфері. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону», – додала Київська ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія атакувала Київщину. Унаслідок цього у Броварському районі двоє людей отримали травми.