На Київщині чоловік підірвав гранату: серед загиблих є 17-річна дівчина
За даними слідства, чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння
Сьогодні, 16 листопада, на Київщині внаслідок вибуху загинули четверо людей. Поліцейські працюють на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.
«До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння. Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату», – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина.
На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. Проводиться огляд місця події, встановлюються тип вибухового предмета та всі обставини трагедії.
До слова, 4 листопада поліцейські затримали чоловіка, який через конфлікт із товаришем підірвав бойову гранату в багатоповерхівці Святошинського району Києва. Максимальне покарання передбачає до семи років ув’язнення.
Раніше у Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув куртку із боєприпасами прямо біля закладу харчування.
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