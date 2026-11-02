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Старий радянський БТР переробили на робота. Герой України розповів про нестандартні підходи на фронті

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Старий радянський БТР переробили на робота. Герой України розповів про нестандартні підходи на фронті
Командир батальйону 125-ї бригади Андрій Купріянов розповів, як українські військові використовують наземні роботи для бойових і логістичних завдань
фото: МО, Трибун

Українська армія все більше застосовує наземні роботизовані комплекси

Українські військові переобладнали старий радянський бронетранспортер на дистанційно керовану машину для виконання бойових завдань. Водночас наземні роботизовані комплекси (НРК) дедалі частіше використовують для забезпечення позицій, евакуації поранених і підтримки піхоти вогнем. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Герой України, командир батальйону 125-ї бригади Андрій Купріянов із позивним «Дарвін».

За словами військового, одним із головних завдань наземних роботів залишається логістика. Безпілотні машини доставляють на передову боєприпаси та харчування, дозволяючи військовослужбовцям рідше залишати укриття й пересуватися відкритою місцевістю.

«Раніше боєць мусив іти за боєприпасами далеко й нести їх назад. Це забирало багато часу, іноді дні. Це було небезпечно, бо бійця могли помітити з неба й вразити. І не гарантовано результату: часом дійти просто не вдавалося. Робот цю роботу спрощує», – пояснив Купріянов.

Ще одним напрямом застосування НРК стала евакуація поранених і загиблих військових. Замість того щоб відправляти групу бійців під ворожий вогонь, військові використовують безпілотні платформи, які самостійно рухаються визначеним маршрутом.

«Пораненого кладуть на машинку, вона сама їде потрібним маршрутом, і на місці його розвантажують», – розповів командир.

Купріянов зазначив, що раніше для евакуації одного пораненого доводилося залучати кількох військовослужбовців. При цьому позиції залишалися без частини особового складу, а самі евакуаційні групи ризикували потрапити під обстріл.

Крім логістичних завдань, наземні роботи використовують безпосередньо в бою. На роботизовані платформи встановлюють озброєння, після чого вони можуть вести вогонь по противнику без присутності оператора на передовій.

За словами командира, такі комплекси виїжджають на визначені позиції, виконують вогневі завдання та повертаються для поповнення боєкомплекту. За потреби їх також можуть ремонтувати й знову відправляти на бойові завдання.

Окремі підрозділи експериментують із нестандартними конструкціями. Зокрема, українські військові створили невеликий наземний робот-камікадзе, який перевозив великий дрон-бомбер до позицій противника.

Ще одним прикладом стало переобладнання радянського бронетранспортера на безпілотну машину. Для цього військові встановили систему дистанційного керування, завдяки якій БТР може рухатися без екіпажу.

«Його набили вибухівкою й відправили просто на позиції ворога, де він підірвався й завдав великої шкоди», – розповів Купріянов.

Командир наголосив, що навіть стара бронетехніка може отримати нове застосування завдяки сучасним технологіям. За його словами, такі рішення дозволяють виконувати небезпечні завдання без безпосередньої участі військових.

Раніше «Главком» повідомляв, що Сили оборони втричі збільшили використання наземних роботів. За даними Міністерства оборони, у серпні 2026 року НРК виконали понад 25 тис. логістичних та евакуаційних місій. Від початку року кількість таких завдань зросла у 3,3 раза.

Також «Главком» писав про частку роботизованих комплексів у медичній евакуації. У вересні Медичні сили повідомляли, що НРК забезпечують до 0,3% усіх евакуацій поранених. Попри невелику частку, на окремих небезпечних ділянках роботи можуть бути єдиним способом вивезти військового без ризику для евакуаційної групи.

 

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Теги: армія обстріл машини військові укриття Герой України

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