Удар по Тернопільщині. Пошкоджено три енергетичні об'єкти та будинки

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників також постраждали приватні домогосподарства в Чортківському районі

У ніч проти 20 жовтня російські війська атакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Про це повідомляє Главком з посиланням на голову обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

Протягом ночі ворожі БпЛА неодноразово заходили в повітряний простір Тернопільщини. Унаслідок обстрілів пошкоджено три об'єкти енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі та приватні домогосподарства в Чортківському районі.

Голова військової адміністрації наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити населення без електроенергії та теплопостачання.

Наразі на пошкоджених об'єктах працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожих ударів. Станом на 08:00 інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, це вже не перша атака російських військ на енергетичну інфраструктуру Тернопільщини за останні дні. Зокрема, вранці 18 жовтня ворожий безпілотник влучив в енергетичний об'єкт поблизу села Старий Вишнівець у Кременецькому районі. Унаслідок удару частина споживачів залишилася без електропостачання.

Крім того, 17 жовтня окупанти двічі атакували енергетичні об'єкти у Кременецькому районі. Тоді було пошкоджено два об'єкти, на яких виникли пожежі. Раніше, у ніч проти 16 жовтня, російські війська двічі атакували Чортків, а 14 жовтня реактивний безпілотник влучив в адміністративне приміщення в Тернополі.