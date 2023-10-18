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У київському крематорії після критики розпочався ремонт (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У київському крематорії після критики розпочався ремонт (фото)
У київському крематорії триває ремонт у прощальних залах
фото: КМДА

Ремонтний процес займе до двох тижнів, зали ремонтуватимуть почергово

На території ритуальної служби спеціалізованого КП «Київський крематорій» розпочали ремонтні роботи. Обидві зали планують привести до ладу протягом двох тижнів. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зазначається, що це необхідні оперативні роботи, оскільки критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою. 

«Будівлі крематорію зведені ще у 1970-х роках, тобто їм майже пів століття. Безумовно, вони потребують повноцінної реконструкції, що ми і планували зробити у 2021 році. Однак будівлі були визнані об’єктами культурної спадщини, адже створені за унікальним проєктом. Це суттєво ускладнює проведення будь-яких ремонтних робіт. Оскільки державні норми вимагають здійснити комплексну реставрацію, що супроводжуватиметься науковими дослідженнями. І ми вже виконали низку процедурних і дослідницьких робіт, щоб вже наступного року проводити реставрацію», – зазначив Пантелеєв. 

Зараз у прощальних залах виконують поточний ремонт, щоб покращити їх зовнішній вигляд.

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«Критика військових, до яких велика повага і вдячність, є об’єктивною. І ми зараз максимально оперативно виправляємо ситуацію — очищаємо, фарбуємо, заміняємо деякі елементи. Тобто все, що не вплине на подальшу реставрацію, проте покращить зовнішній вигляд приміщень, де прощаються з українськими воїнами», – додав він.

Планується, що ремонтний процес займе до двох тижнів, зали ремонтуватимуть почергово. Бюджетних коштів на це не залучають.

Нагадаємо, минулого тижня у соцмережах поширилось відео, на якому керівниця Патронатної служби «Азова» Олена Толкачова показувала умови у крематорії та вимагала від місцевої влади розпочати ремонт.

«Тут ми прощаємося з нашими полеглими героями. З 2014 року ми добиваємося того, щоб крематорій привели в гідний стан. Тут ми стикаємося з тим, що хлопці можуть спіткнутися, впасти, впустити труну. За труною йдуть побратими, приходять хлопці, які лежать в київському шпиталі. Тут вони не можуть ні пройти, ні проїхати. Ми заносимо візки прямо в залу, хлопців на милицях під руки заносимо. Взимку тут падає на голову сніг, тече вода, розбиті вікна під стелею», – розповіла жінка.

І поскаржилась, що чекали три тижні після того, як влада обіцяла розпочати ремонт.

Теги: Київ ремонт

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