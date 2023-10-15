У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)

На муралі зображений український захисник, який у руках тримає кота

У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал. На ньому зображений український захисник, який у руках тримає кота.

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Також на муралі внизу розміщено надпис «Слава Героям України», а позаду воїна майорить український прапор.

У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал фото: glavcom.ua

Мурал розміщений на будинку по вулиці Анни Ахматової.

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Нагадаємо, фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку Києва на вулиці Січових Стрільців, 31.

До слова, у Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал «Назустріч щастю».