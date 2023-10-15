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У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал
фото: glavcom.ua/ Станіслав Груздєв

На муралі зображений український захисник, який у руках тримає кота

У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал. На ньому зображений український захисник, який у руках тримає кота.

Також на муралі внизу розміщено надпис «Слава Героям України», а позаду воїна майорить український прапор.

У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал
У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал
фото: glavcom.ua

Мурал розміщений на будинку по вулиці Анни Ахматової.

Нагадаємо, фотохудожниця Євгенія Фуллен оновила ескіз муралу, який вона хоче намалювати на історичному будинку Києва на вулиці Січових Стрільців, 31.

До слова, у Маріуполі російські окупанти знищили останній український мурал «Назустріч щастю».

Теги: Київ ЗСУ мурал

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