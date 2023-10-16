Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Батьківщина-мати» відкривається для відвідування: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Батьківщина-мати» відкривається для відвідування: названо дату
P монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб
фото: glavcom.ua

Вже 19 жовтня можна буде вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі

Цього четверга, 19 жовтня, територію біля монумента «Батьківщина-Мати» відкриють для відвідування. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні.

«Ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – тризуб на щиті «Батьківщини-матері». Чекаємо на ваші селфі з монументом!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

До слова, у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

Читайте також: 

Теги: Батьківщина Київ монумент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці серпня завершилися роботи із заміни герба СРСР на герб України на монументі «Батьківщина-Мати» у Києві
«Батьківщина-мати» або «Україна-мати»: очільник Мінкульту розповів, як зараз називати монумент
27 серпня, 13:42
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
23 серпня, 17:22
На «Батьківщину-матір» вже встановлено тризуб
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
18 серпня, 12:02

Новини

«Батьківщина-мати» відкривається для відвідування: названо дату
«Батьківщина-мати» відкривається для відвідування: названо дату
Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох
Хвиля підліткових самогубств у Києві: коли батькам треба бити на сполох
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
Катували мирних мешканців Київщини: два офіцери РФ постануть перед судом
Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків
Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
18K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
18K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
12K
У Дніпрі прогриміли вибухи
8314
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
7622
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту