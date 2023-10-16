«Батьківщина-мати» відкривається для відвідування: названо дату

P монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб

Вже 19 жовтня можна буде вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі

Цього четверга, 19 жовтня, територію біля монумента «Батьківщина-Мати» відкриють для відвідування. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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«Ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – тризуб на щиті «Батьківщини-матері». Чекаємо на ваші селфі з монументом!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

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Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

До слова, у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».