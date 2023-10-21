Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
У квартирі вибухнув побутовий газовий балончик
У суботу 21 жовтня стався вибух у квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у Фастівському районі Київщини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«21 жовтня о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки по вул. Приміська», – розповіли надзвичайники.
На місці виклику рятувальники виявили що, стався вибух туристичного газового балончика у квартирі на 22-му поверсі.
Працівники ДСНС деблокували віконну раму. За даними рятувальників, обійшлося без пожежі та постраждалих. Однак унаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджені скло вікон та від падіння віконного скла – два легкові автомобілі, які були припарковані під будинком.
Нагадаємо, в Одесі в офісі однієї з торговельних мереж стався вибух, унаслідок якого травми отримали двоє людей.
Коментарі — 0