Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

У селі під Києвом в одній із квартир вибухнув газовий балончик

У квартирі вибухнув побутовий газовий балончик

У суботу 21 жовтня стався вибух у квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у Фастівському районі Київщини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«21 жовтня о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки по вул. Приміська», – розповіли надзвичайники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці виклику рятувальники виявили що, стався вибух туристичного газового балончика у квартирі на 22-му поверсі.

4 фото На весь екран





Під Києвом стався вибух туристичного газового балончика у квартирі на 22-му поверсі фото: ДСНС

Працівники ДСНС деблокували віконну раму. За даними рятувальників, обійшлося без пожежі та постраждалих. Однак унаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджені скло вікон та від падіння віконного скла – два легкові автомобілі, які були припарковані під будинком.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Одесі в офісі однієї з торговельних мереж стався вибух, унаслідок якого травми отримали двоє людей.