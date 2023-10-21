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Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
У селі під Києвом в одній із квартир вибухнув газовий балончик
фото: ДСНС

У квартирі вибухнув побутовий газовий балончик

У суботу 21 жовтня стався вибух у квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у Фастівському районі Київщини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
 
«21 жовтня о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Державної пожежно-рятувальної частини Фастівського району надійшло повідомлення, про те що стався вибух в квартирі 25-ти поверхового житлового будинку у с. Новосілки по вул. Приміська», – розповіли надзвичайники.

На місці виклику рятувальники виявили що, стався вибух туристичного газового балончика у квартирі на 22-му поверсі.

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Під Києвом стався вибух туристичного газового балончика у квартирі на 22-му поверсі
фото: ДСНС

Працівники ДСНС деблокували віконну раму. За даними рятувальників, обійшлося без пожежі та постраждалих. Однак унаслідок вибуху вибито віконну раму, пошкоджені скло вікон та від падіння віконного скла – два легкові автомобілі, які були припарковані під будинком.

Нагадаємо, в Одесі в офісі однієї з торговельних мереж стався вибух, унаслідок якого травми отримали двоє людей.

Теги: будинок вибух Київ

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