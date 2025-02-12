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Чи зупинятиметься громадський транспорт під час хвилини мовчання у Києві: відповідь КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи зупинятиметься громадський транспорт під час хвилини мовчання у Києві: відповідь КМДА
Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом
фото: glavcom.ua

Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання

У наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання – без зупинки руху. Про це інформує КП «Київпастранс». 

Інформація про те, що громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) – не відповідає дійсності.

У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам’яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України.

Коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.

Наразі у «Київпастрансі» здійснюють підготовку до впровадження цього рішення.

Нагадаємо, що Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.

Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни.

Теги: громадський транспорт транспорт Київпастранс Київ хвилина мовчання

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