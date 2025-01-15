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Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чому небо над Києвом надвечір червоніє? Пояснення метеорологів
Взимку червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання
фото з відкритих джерел

Холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла. Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі

Кияни у соцмережах часто діляться фотографіями «палаючого» неба над столицею. Фахівці «Укргідрометцентру» пояснили, у чому причина такого явища. 

Небо над Києвом
Небо над Києвом
фото: Український гідрометеорологічний центр

Метеорологи пояснюють, що взимку повітря зазвичай холодніше і чистіше через менший вміст вологи. Завдяки цьому червоні відтінки стають яскравішими, оскільки пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.

Вечірнє небо над Києвом
Вечірнє небо над Києвом
фото з соцмереж

«На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони. Холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла. Це створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі. Таким чином, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла», – пояснили природу явища фахівці «Укргідрометцентру».

4 фото
На весь екран
Вечірнє небо над Києвом
фото з соціальних мереж

Нагадаємо, станом на 08:00 15 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

До слова, на столичних Позняках посеред зими, яка цього року виявилася аномально теплою, розквітнув бузок

Теги: повітря Київ екологія

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