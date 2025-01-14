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У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото)
Арка між будівлями закрита для проїзду автомобілів
фото: Новини.LIVE

Аварійний обвал цегли стався на вулиці Симона Петлюри

У Шевченківському районі Києва у вівторок, 14 січня, на одному з будинків обвалилася цегла над аркою. Наразі арка між будівлями закрита для проїзду автомобілів. Про це повідомляє Новини.LIVE. 

Повідомляється, що аварійний обвал цегли стався на вулиці Симона Петлюри. Через аварію арка для проїзду машин там закрита, сама будівля огорожена парканом.

Обвалення будівлі у Києві
Обвалення будівлі у Києві
фото: Новини.LIVE
У Шевченківському районі столиці обвалилася цегла над аркою будівлі (фото) фото 1
фото: Новини.LIVE

Ймовірно будинок отримав пошкодження внаслідок прориву тепломережі на перетині вулиць Жилянська та Симона Петлюри в центрі Києва, який стався 9 січня, коли потужний струмінь окропу пошкодив арку проїзду між будівлями. 

Нагадаємо, в одному із закладів дошкільної освіти Шевченківського району столиці сталася аварія.  За попередньою інформацією, просіла частина стіни будівлі садочку.

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Теги: Київ будинок

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