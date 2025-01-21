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Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні стрілянини на СТО у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні стрілянини на СТО у Києві
Патрульні обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень – і самого зловмисника
фото: Патрульна поліція Києва, Facebook

Агресивний чоловік погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата

Патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«На лінію 112 надійшло повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою та, за словами заявника, стріляв з автомата. Інспектори швидко прибули на місце та з’ясували, що ймовірний зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen. Тож ми дізналися, як виглядав порушник, та розпочали пошуки», – йдеться у повідомленні. 

Патрульні обстежили прилеглі території та виявили автівку втікача, а в одному з приміщень – і самого зловмисника. Інспектори затримали громадянина та передали його слідчим. 

Патрульні обстежили прилеглі території та виявили зловмисника
Патрульні обстежили прилеглі території та виявили зловмисника
фото: Патрульна поліція Києва, Facebook

Надалі правоохоронці оглянули транспортний засіб чоловіка та виявили всередині зброю. Вилучене слідчі відправили на експертизу.

Наразі слідчими внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

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Теги: Київ поліція порушник стрілянина

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