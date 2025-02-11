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Енергоефективні будинки Києва в січні заощадили на опаленні до 35%

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Енергоефективні будинки Києва в січні заощадили на опаленні до 35%
Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці
фото з відкритих джерел

Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м

Мешканці будинків – учасників міських програм енергоефективності в січні 2025 року зекономили на опаленні до 35%. Середня вартість за опалення одного квадратного метра у них склала 22,5 грн. Лідерами в заощадженні стали будинки у Солом’янському, Дніпровському та Деснянському районах столиці. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Загалом у Києві середня вартість опалення у січні склала 27,66 грн за 1 кв. м. Це усереднене нарахування для будинків, які обладнані загальнобудинковими лічильниками. Такі багатоповерхівки складають близько 90% житлового фонду столиці. Наприклад, за типову двокімнатну квартиру площею 51 кв. м на просп. Науки, 88-А сплатили за січень 1430 грн.

В енергоефективних будинках мешканці аналогічних за площею квартир суттєво зекономили на опаленні завдяки виконаним у багатоповерхівках енергоефективним заходам.

Рекордсменом із заощадження став будинок на вул. Тетяни Яблонської, 2 у Солом’янському районі. У січні вартість опалення 1 кв. м склала 18 грн, а мешканці квартири площею 50,7 кв. м сплатили 915 грн. У будинку виконали реконструкцію індивідуального теплового пункту, замінили вікна та двері, модернізували освітлення, інженерні й електричні мережі.

На вул. Райдужній, 71 для двокімнатної квартири площею 50 кв. м у січні нарахування за тепло склали 930 грн (середня вартість опалення – 18,6 грн за 1 кв. м). У будинку утеплили дах і фасад, замінили вікна та двері, модернізували освітлення, інженерні й електричні мережі.

У будинку на вул. Кубанської України, 37 типова двокімнатна квартира отримала платіжку на суму 1 000 грн (при середній вартості опалення 19,8 грн за 1 кв. м). Тут у межах заходів з енергоефективності реконструювали індивідуальний тепловий пункт, утеплили дах і фасад, замінили вікна та двері, модернізували освітлення й електричні мережі.

Будинки, що економлять на опаленні, взяли участь у міських програмах енергоефективності. До 75% проведення робіт (залежно від програми) компенсує місто. Як долучитись до таких програм, можна дізнатись на сайті Teplo.org.ua.

Також на сайті Teplo.org.ua можна перевірити, скільки тепла споживає ваш будинок, і порівняти його з енергоефективним.

Нагадаємо, у  грудні цього опалювального сезону середньозважена ціна за опалення для мешканців Києва склала 28,34 грн/кв. м що менше, ніж вартість опалення у грудні минулого опалювального сезону, яка становила понад 29 грн/кв. м. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго». Як повідомили в комунальному підприємстві, ключовими чинниками, що впливають на вартість опалення, є технічний стан будинку і обсяг виконаних там енергоефективних заходів (погодне регулювання, утеплення стін та покрівлі, енергоефективні вікна та двері тощо), а також зовнішня температура повітря.

У компанії зазначили, що тариф на опалення у столиці лишається незмінним уже шість років поспіль. Наразі вартість однієї гігакалорії теплової енергії складає 1654,41 грн. 

До слова, суми у платіжках за теплопостачання в Києві у листопаді 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Про це під час брифінгу сказав директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. За словами Лопатіна, збільшення сум у платіжках за тепло пояснюється похолоданням.

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Теги: Київ опалення будинок Київтеплоенерго місто квартира

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