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У Києві прибиральниця додатково заробляла на вкрадених ноутбуках з роботи

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві прибиральниця додатково заробляла на вкрадених ноутбуках з роботи
Прибиральниця за півроку поцупила з офісів дев'ять ноутбуків
фото з відкритих джерел

Жінка викрадала по 1-2 ноутбуки в місяць. Загалом вона викрала дев'ять комп’ютерних пристроїв, які потім перепродала

Правоохоронці викрили прибиральницю у викраденні комп’ютерної техніки з кабінетів, які вона обслуговувала. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Про це повідомляє поліція Києва.

Повідомляється, що жінка працювала в одній з клінінгових компаній. Вона прибирала робочі кабінети двох організацій та за півроку роботи встигла поцупити дев'ять ноутбуків, якими працівники певний час не користувались. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Так, вона спричинила столичним фірмам збитків на понад 185 000 гривень. 

Інформація про крадіжку з офісної будівлі у Подільському районі надійшла до столичної поліції у грудні 2024 року. Правоохоронці встановили, що з робочих кабінетів, які вони орендують, зникла комп’ютерна техніка. Згодом з’ясувалось, що крадіжки здійснювалися на постійній основі з частотою 1-2 ноутбуки в місяць та загалом викрадено дев'ять комп’ютерних пристроїв.

«Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

У Києві прибиральниця додатково заробляла на вкрадених ноутбуках з роботи фото 1

Поліцейські встановили, що до вчинення злочинів причетна прибиральниця клінінгової компанії, яка наводила порядок в офісних приміщеннях. При цьому жінка під час прибирання час від часу брала з кабінетів по одному пристрою, ховала до сміттєвого пакету, а надалі перепродавала.

Так, в загальному за пів року фігурантка «заробила» близько 50 000 гривень, в той час коли компанії понесли збитків на суму понад 185 000 гривень.

Нагадаємо, що у Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів. 

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Теги: поліція жінка майно кража Київ

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