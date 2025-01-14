У Києві прибиральниця додатково заробляла на вкрадених ноутбуках з роботи
Жінка викрадала по 1-2 ноутбуки в місяць. Загалом вона викрала дев'ять комп’ютерних пристроїв, які потім перепродала
Правоохоронці викрили прибиральницю у викраденні комп’ютерної техніки з кабінетів, які вона обслуговувала. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Про це повідомляє поліція Києва.
Повідомляється, що жінка працювала в одній з клінінгових компаній. Вона прибирала робочі кабінети двох організацій та за півроку роботи встигла поцупити дев'ять ноутбуків, якими працівники певний час не користувались. Викрадене майно жінка в подальшому перепродавала. Так, вона спричинила столичним фірмам збитків на понад 185 000 гривень.
Інформація про крадіжку з офісної будівлі у Подільському районі надійшла до столичної поліції у грудні 2024 року. Правоохоронці встановили, що з робочих кабінетів, які вони орендують, зникла комп’ютерна техніка. Згодом з’ясувалось, що крадіжки здійснювалися на постійній основі з частотою 1-2 ноутбуки в місяць та загалом викрадено дев'ять комп’ютерних пристроїв.
«Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що до вчинення злочинів причетна прибиральниця клінінгової компанії, яка наводила порядок в офісних приміщеннях. При цьому жінка під час прибирання час від часу брала з кабінетів по одному пристрою, ховала до сміттєвого пакету, а надалі перепродавала.
Так, в загальному за пів року фігурантка «заробила» близько 50 000 гривень, в той час коли компанії понесли збитків на суму понад 185 000 гривень.
Нагадаємо, що у Сумах правоохоронці встановили факти злочинної діяльності псевдовійськового. 24-річному чоловіку повідомили повідозру через те, що він видавав себе за військовослужбовця і виманював гроші у волонтерів.
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